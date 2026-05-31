Conversación sobre arte y arquitectura: un viaje dialéctico entre pintura y construcción

Arnaldo Coen y Felipe Leal exploran en su libro la relación simbiótica entre pintura, escultura y arquitectura, invitando al lector a una mesa de reflexión sobre espacio, tiempo, luz y naturaleza. A través de anécdotas, referencias a maestros como Siza, Wyeth y Moore, y discusiones sobre geometría y horizonte, los autores proponen reconciliar la vida urbana con el entorno natural y redefinir la arquitectura como una expresión de estados de ánimo.

En su reciente publicación Conversación sobre arte y arquitectura , Arnaldo Coen y Felipe Leal convierten el intercambio entre pintura y arquitectura en una experiencia íntima y accesible, alejada de la retórica académica.

Los dos autores, un pintor y un arquitecto, invitan al lector a tomar asiento en su mesa y a acompañarlos en un recorrido que combina memoria, experiencia y reflexión. A lo largo de las cincuenta y seis páginas del libro, los diálogos se transforman en un mosaico de referencias a artistas de distintas disciplinas y épocas, creando un espacio donde la forma, la luz, la sombra, la geometría y el horizonte conversan como si fueran interlocutores vivos.

La intención no es ofrecer una cátedra, sino celebrar el placer de conversar, de permitir que la palabra y la imaginación construyan puentes entre el lienzo y el plano, entre el trazo espontáneo y la estructura monumental





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Arte Y Arquitectura Diálogo Creativo Geometría Del Espacio Relación Pintura‑Escultura Reconciliación Con La Naturaleza

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