La portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, ha destacado la conversación telefónica mantenida con su homóloga mexicana, en la que se ha abordado la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con México. Además, Kang Yu-jung ha mencionado que la banda de K-pop BTS ha generado una gran impresión entre los miles de fans que se congregaron en México para saludarlos en los conciertos y que Sheinbaum también se reunió con los miembros de BTS y saludó a los miles de seguidores que se encontraban en la sede del Ejecutivo. La representante surcoreana también ha expresado su esperanza de que ambos países fortalezcan la cooperación en materia energética y que Sheinbaum se reunió con el jefe negociador comercial de Corea del Sur y el ministro de Economía de México, para alentar la cooperación económica bilateral y minimizar las "disrupciones y dificultades prácticas" que puedan afectar a la economía surcoreana por el reciente incremento arancelario de México.

La portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, expresó su satisfacción por la conversación telefónica mantenida con su homóloga mexicana, en la que se abordaron temas como la economía y la cultura.

Además, Kang Yu-jung destacó que la banda de K-pop BTS ha generado una gran impresión entre los miles de fans que se congregaron en México para saludarlos en los conciertos. Antes de los conciertos, Sheinbaum también se reunió con los miembros de BTS y saludó a los miles de seguidores que se encontraban en la sede del Ejecutivo.

La representante surcoreana también expresó su esperanza de que ambos países fortalezcan la cooperación en materia energética, teniendo en cuenta que México se encuentra entre los 15 mayores productores petrolíferos. Además, Sheinbaum se reunió con el jefe negociador comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, y el ministro de Economía de México, para alentar la cooperación económica bilateral y minimizar las "disrupciones y dificultades prácticas" que puedan afectar a la economía surcoreana por el reciente incremento arancelario de México.

Finalmente, la portavoz surcoreana también se refirió a la situación "crítica" en Cuba por la falta total de combustible debido al bloqueo de EE. UU. , y la ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50% específicamente a 1,463 productos de sectores industriales, como el textil, el automotriz, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un TLC





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