Convocatoria de 27 futbolistas para la Copa del Mundo: definición pendiente de los tres porteros

El entrenador del seleccionado anuncia una lista de 27 jugadores, con cuatro arqueros, y explica que la decisión final sobre los tres guardametas se tomará hasta 24 horas antes del primer partido.

El seleccionado nacional de fútbol presentó, el domingo 31 de mayo, la lista preliminar de 27 futbolistas convocados para afrontar la fase clasificatoria de la Copa del Mundo.

La nómina incluye a cuatro guardametas, lo que obliga al técnico a decidir, antes del plazo fijado por la FIFA, cuáles de ellos formarán el trío definitivo que viajará al torneo. En la rueda de prensa posterior a la revelación, el entrenador enfatizó que la posición de portero es la que le genera mayor incertidumbre y aseguró que, incluso con tan solo 24 horas de antelación al primer partido, se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio necesario para optimizar el rendimiento del conjunto.

Entre los convocados destaca la presencia de Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, quien ha tomado la decisión de representar a su país de origen, a pesar de haber nacido en territorio francés. Luca ha surgido como una de las figuras más prometedoras de la generación actual, y su incorporación al plantel refuerza la política del cuerpo técnico de apostar por la mezcla de experiencia y juventud.

Además, la lista reúne a jugadores que militan en los principales clubes europeos: Rafik Belghali (Hellas Verona, Italia), Samir Chergui (Red Star FC, Francia), Rayan Aït‑Nouri (Manchester City, Inglaterra), Jaouen Hadjam (Young Boys, Suiza) y Aïssa Mandi (Lille, Francia), entre otros. Cada uno de ellos aporta un bagaje táctico y técnico adquirido en ligas de alto nivel, lo que eleva las expectativas sobre el desempeño del seleccionado en el escenario mundial.

El resto de la convocatoria incluye a nombres de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional: Ramy Bensebaini, actualmente con Borussia Dortmund, y Zineddine Belaïd, del JS Kabylie, encarnan la continuidad de la tradición futbolística algorritana. Asimismo, figuras como Houssem Aouar, que milita en Al‑Ittihad de Arabia Saudita, y Farès Chaïbi, del Eintracht Frankfurt, demuestran la creciente difusión del talento local en mercados extranjeros.

Entre los delanteros, destacan Mohamed Amoura de Wolfsburg y Amine Gouiri del Olympique Marsella, cuyas habilidades ofensivas serán cruciales para convertir oportunidades en goles decisivos. El cuerpo técnico, consciente de la magnitud del reto, ha subrayado que la selección está preparada para adaptarse a cualquier eventualidad, garantizando que la decisión final sobre los guardametas se tomará con la mayor precisión posible, siempre con el objetivo de presentar el mejor equipo posible ante la FIFA y los rivales internacionales





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