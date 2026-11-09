Convocatoria de la Selección Mexicana para Cuartos de Final Concacaf Nations League

Rafael Márquez anuncia lista de convocados para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Conocete los detalles de la lista y la preparación en Riviera Maya.

La Selección Mexicana ha iniciado su preparación oficial para la próxima Fecha FIFA, un periodo crucial donde el equipo nacional se enfrentará a Jamaica en los cuertos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El campamento base se encuentra establecido en la Riviera Maya, un destino elegido estratégicamente para la concentración del plantel antes de los compromisos internacionales. Este momento marca una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien busca consolidar un esquema competitivo para la ronda eliminatoria.

Llegada y Entrenamiento en Riviera Maya

Los primeros convocados ya han llegado al campamento base ubicado en la Riviera Maya, donde se ha iniciado el proceso de pretemporada para el partido clave. Integrantes del plantel como Gilberto Mora, Julián Quiñones, César Montes, Erick Lira, Alexis Vega, Jesús Corona y Alex Padilla ya se encuentran entrenando activamente con el equipo Tricolor. La primera sesión de trabajo se llevó a cabo con ejercicios específicos de manejo de balón, supervisados de cerca por el cuerpo técnico encabezado por el exdefensor Rafael Márquez.

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Detalles de la Convocatoria y Novedades

La lista de convocados incluye sorpresas significativas para esta ronda eliminatoria, con el objetivo de dejar atrás la mala racha del debut de Márquez, donde el equipo no logró ganar ninguno de sus cuatro primeros partidos. Entre los regresos al plantel se encuentran Andrés Montaño, Kevin Álvarez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, Erick Sánchez, Alexis Vega y Jesús Tecatito Corona. Además, el delantero Armando León recibe su primera convocatoria con la Selección Mexicana, sumándose a las opciones ofensivas del estratega.

Incorporaciones Progresivas del Plantel

Los medios nacionales reportan que los jugadores provenientes de los clubes Chivas y León se irán incorporando a la plantilla de manera gradual durante esta semana. Esta demora en la llegada se debe a que sus respectivos clubes, el Rebaño Sagrado y La Fiera, se enfrentaron entre sí el domingo, lo que retrasó su traslado al campamento en la Riviera Maya. A pesar de los cambios introducidos por Rafael Márquez, existen elementos estables en la convocatoria que mantienen la continuidad en posiciones clave del equipo.

Estabilidad Defensiva y Portera

A pesar de las variaciones ofensivas, el cuerpo técnico ha mantenido la consistencia en las líneas posteriores para asegurar solidez táctica ante el rival jamaicano. En la portería, la dupla de guardametas se mantiene con Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, quienes son fundamentales para la estructura defensiva. En la zona defensiva, los jugadores César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Diego Campillo e Israel Reyes continúan en el proceso bajo la dirección de Rafael Márquez, conocido como el Káiser.

Próximos Pasos: Kingston y Monterrey

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en una serie de doble partido que define el pase al Final Four de la Concacaf Nations League. El conjunto azteca viajará en los próximos días a Kingston, Jamaica, para disputar el duelo de ida programado para el sábado 14 de noviembre. Posteriormente, el cotejo de vuelta se realizará el 17 de noviembre en Monterrey, específicamente en el estadio de los Rayados del Monterrey, donde el equipo buscará asegurar su clasificación a la fase final del torneo continental.