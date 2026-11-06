Convocatoria de México para cuartos de final de la Concacaf con Quiñones y Mora

La selección mexicana presenta su lista para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf con Julián Quiñones, el joven Gilberto Mora y Alexis Vega como figuras clave.

La Selección Nacional de México ha confirmado la lista oficial de jugadores que disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Julián Quiñones lidera la convocatoria del equipo que busca avanzar hacia la Final Four programada para marzo de 2027.

Julián Quiñones y el regreso de Alexis Vega

Quiñones, delantero del Osijek de Croacia, encabeza la lista con un excelente rendimiento actual. Ha anotado cinco goles en trece partidos en su primera temporada con el club balcánico. Este desempeño continúa una trayectoria notable que incluye ser campeón de goleo en Arabia Saudita con Al-Qadisya en 2026 y ser el máximo anotador de México en el Mundial 2026.

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La presencia de Alexis Vega en la convocatoria elimina rumores recientes sobre su posible salida de la selección. El extremo de Toluca y mundialista en 2026 no figuró en la convocatoria anterior, lo que generó especulaciones sobre su estatus. Su inclusión ratifica su importancia táctica para el cuerpo técnico actual.

Andrés Montaño y Rodrigo Huescas completan el retorno de figuras clave al plantel. Montaño se desempeña actualmente como orquestador y goleador del Cruz Azul en la liga mexicana. Huescas, lateral izquierdo del Copenhague de Dinamarca, regresa al Tri después de superar una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en octubre de 2025.

Debut mayor de Gilberto Mora y el equipo técnico

Gilberto Mora, el joven promesa del fútbol mexicano, recibe su primera llamada oficial como mayor de edad. El mediocampista del Tijuana celebró su decimoctavo cumpleaños el pasado 14 de octubre. Este llamado representa un hito en su desarrollo profesional dentro de la estructura de la selección nacional.

Javier Aguirre, quien dirigió al equipo hacia la victoria en la edición de 2025, mantiene la base del plantel campeón. La lista incluye a jugadores de ligas europeas como España, Italia, Países Bajos y Rusia. Obed Vargas, de Atlético de Madrid, y Álvaro Fidalgo, del Betis, representan la experiencia en el viejo continente.

Calendario de encuentros contra Jamaica

El primer encuentro de los cuartos de final se disputará el sábado 14 de noviembre. México jugará de visita contra Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston. Este partido marcará el inicio de la eliminatoria directa del torneo regional.

La vuelta se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. México se enfrenta a la tarea de garantizar su pase a la ronda final en su propia cancha. La victoria en la ida en Kingston es estratégica para el equipo local.

Los cuatro vencedores de los cuartos de final se clasificarán a la Final Four. Este evento se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo de 2027. Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final definirse en ese periodo.

Clasificación al Mundial y contexto internacional

El rendimiento en la Liga de Naciones tiene implicaciones más allá del título continental. México ya mostró su capacidad competitiva en escenarios globales recientes. La mención de entrenamientos previos a la Copa del Mundo destaca la continuidad del proyecto deportivo.

La convocatoria refleja una mezcla de juventud y experiencia internacional. La vuelta de Huescas tras una lesión grave añade resiliencia al grupo. La inclusión de Mora simboliza la renovación generacional del fútbol mexicano.

Los aficionados y analistas siguen de cerca la evolución del plantel. Los objetivos son claros en el contexto de la clasificación y el desarrollo de talentos. La preparación física y táctica está orientada a los desafíos inmediatos contra Jamaica.