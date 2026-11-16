Convocatoria Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2026: Fechas y requisitos en Veracruz

El Congreso de Veracruz abre la convocatoria para la Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2026. Entregada por Rocío Nahle, reconoce la trayectoria cívica hasta el 27 de noviembre.

El Congreso del Estado de Veracruz ha expedido oficialmente la convocatoria para la concesión de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2026. Este reconocimiento busca honrar a ciudadanos e instituciones que han destacado por su participación ciudadana y su contribución al bienestar social en la entidad. La entrega oficial de los galardones estará a cargo de la gobernadora Rocío Nahle García durante la Sesión Solemne del Congreso.

Detalles del proceso de selección y plazos

El periodo formal para la recepción de propuestas se extenderá desde el martes 17 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre. Los interesados deben acudir a la oficina de la diputada local, quien preside la Comisión Especial encargada del otorgamiento de la distinción. Este evento tiene lugar en el Palacio Legislativo durante los días hábiles, en un horario que abarca desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

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La Comisión Especial para el otorgamiento de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2026 tiene la responsabilidad de evaluar todas las nominaciones recibidas. Su función crítica consiste en seleccionar las tres propuestas que consideren de mayor mérito para recibir la distinción. Esta selección se basa en un análisis exhaustivo que incluye el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos.

Criterios de evaluación y méritos requeridos

Para que una propuesta sea considerada, la comisión evaluará factores como el impacto social tangible, la trayectoria profesional o comunitaria y la historia de vida del candidato. El proceso exige que la comisión razone y motive debidamente su decisión para garantizar la transparencia y la justificación de los méritos seleccionados. Esta etapa es fundamental para asegurar que los galardones reflejen auténticos valores cívicos.

Una vez que la comisión finaliza su dictamen, el documento se somete a la consideración del Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura. Este cuerpo legislativo es el responsable final de decidir a quién se otorgará la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2026. La decisión del Pleno ratifica la selección y legitima el reconocimiento ante la sociedad veracruzana.

Herencia histórica de Adolfo Ruiz Cortines

El congreso busca mantener vivos los valores de honradez, austeridad, compromiso cívico y vocación de servicio público que caracterizaron al expresidente. Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz. Su carrera política se desarrolló principalmente en la Ciudad de México, donde alcanzó la diputación federal por Tuxpan antes de ascender a cargos superiores.

Obtuvo la gubernatura de Veracruz el 1 de diciembre de 1944, desempeñando el cargo hasta 1948. Cuatro años después, asumió la Presidencia de la República, ejerciendo el mandato del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Durante su presidencia, promulgó la reforma constitucional que otorgó el derecho al voto a las mujeres en elecciones federales, un hito democrático crucial.

Su administración también aplicó políticas de austeridad fiscal para estabilizar la economía del país. Este gobierno enfrentó con determinación la devaluación del peso mexicano ocurrida en 1954. El legado institucional del Congreso de Veracruz honra esta trayectoria al reconocer a quienes, como Ruiz Cortines, hayan servido a la comunidad con excelencia y ética.

Participación ciudadana y próximos pasos

La convocatoria está dirigida abiertamente a las asociaciones civiles y culturales, clubes de servicio y sindicatos. También se invita a las barras organizadas y a la ciudadanía en general a proponer a personas veracruzanas o instituciones merecedoras. El objetivo es identificar a quienes han mejorado las condiciones de las personas que habitan Veracruz a través de acciones sociales o públicas.

La fecha de la entrega de los galardones será acordada posteriormente por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Esta instancia definirá el calendario oficial para la Sesión Solemne donde la gobernadora Rocío Nahle García realizará la entrega. El proceso garantiza que el reconocimiento a la trayectoria cívica en Veracruz sea un acto solemne y debidamente planificado.