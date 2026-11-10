Convocatoria México Jamaica: Rafael Márquez lista a 28 jugadores para Nations League

La Selección Mexicana de Rafael Márquez confirmó una lista de 28 futbolistas para los duelos contra Jamaica en la Concacaf Nations League.

La Selección Mexicana de fútbol, bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, consolidó su plantilla para la serie definitoria de la Concacaf Nations League. El cuerpo técnico y la directiva confirmaron la participación de 28 jugadores que se preparan para enfrentar a la selección de Jamaica en dos encuentros cruciales programados para el 14 y 17 de noviembre. Esta convocatoria representa el primer paso oficial hacia los compromisos internacionales que definirán el futuro inmediato del equipo nacional en la competición continental.

Detalles de la Serie y Logística de Viaje

La primera fase del duelo contra Jamaica se disputará en Kingston, Jamaica, el próximo sábado 14 de noviembre. Posteriormente, el segundo partido de ida y vuelta se llevará a cabo en suelo nacional, específicamente en el Estadio BBVA de Monterrey, el martes 17 de noviembre. Esta estructura de dos encuentros exige una preparación física y táctica rigurosa para garantizar el éxito en el terreno de juego internacional.

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La logística de la concentración comenzó este lunes 9 de noviembre. El seleccionador nacional inició el primer entrenamiento con un grupo específico de jugadores en Playa del Carmen. Este movimiento estratégico permite a Rafael Márquez evaluar las condiciones físicas y el estado de forma de sus futbolistas antes de que se sumen los restantes miembros de la lista oficial convocada.

Composición de la Lista de 28 Futbolistas

La convocatoria oficial de la Selección Mexicana presenta una mezcla equilibrada de talento. De los 28 jugadores seleccionados, 11 provienen de ligas extranjeras, demostrando la presencia del Tricolor en el escenario internacional, mientras que 17 futbolistas pertenecen a la Liga MX, manteniendo la base local fundamental para el proyecto deportivo. Esta distribución refleja la política de integración entre el talento nacional y los profesionales establecidos en el exterior.

Entre las novedades destacadas que se unieron a la concentración el lunes 9 de noviembre destacan Armando González, quien milita en el Olympiacos, y Armando León, jugador del NK Osijek. Las imágenes difundidas por TV Azteca confirman la llegada de Armando León, quien se perfila como una de las principales figuras nuevas en la lista, aportando fresh perspective táctica al esquema de juego planeado por el técnico.

También se registró la llegada de varios futbolistas provenientes de los equipos Chivas y León, que disputaron un encuentro entre sí la noche del domingo previo. Según reportes de Claro Sports, los seleccionados que arribaron a la concentración en Quintana Roo incluyen a Roberto Alvarado, Tala Rangel, Diego Campillo, Luis Romo y Santiago Sandoval, representantes del Rebaño Sagrado. Por parte del equipo de la Fiera, el mediocampista Óscar García completó el viaje para sumarse a los preparativos.

Protagonistas del Primer Entrenamiento

El grupo reducido de 14 futbolistas que participó en la primera práctica de Rafael Márquez en Playa del Carmen incluye nombres experimentados y jóvenes promesas. Entre los asistentes se encuentran César Montes, Julián Quiñones, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Kevin Álvarez, Erik Lira y Andrés Montaño. Estos jugadores formaron parte inicial de la sesión para iniciar el trabajo físico y táctico coordinado.

Continuando con la lista de asistentes al primer día de labores, también participaron Jesús Gallardo, Alexis Vega, Alex Padilla, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Isaías Violante y Jesús Manuel Corona. La presencia de estos 14 nombres permitió al cuerpo técnico comenzar a visualizar las combinaciones posibles en el terreno de juego, estableciendo las bases para la integración del resto del grupo de 28 convocados en los próximos días.

Jugadores Pendientes y Próximos Pasos

A pesar de la convocatoria cerrada, existen varios futbolistas importantes cuyo estatus de participación aún no está confirmado para la concentración inmediata. Nombres como Santiago Giménez, Mateo Chávez, Johan Vázquez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Rodrigo Huescas no han reportado su arribo oficial a la sede de entrenamiento. La directiva espera confirmar su presencia o determinar su ausencia definitiva a medida que se acerque la fecha del primer partido.

La presión por el rendimiento se intensifica con la perspectiva de la sequía goleadora del equipo nacional, un tema de preocupación para Rafa Márquez antes de iniciar la Nations League. La preparación en Playa del Carmen y el viaje posterior a Kingston y Monterrey serán testigos de la evolución táctica. El objetivo final es romper la racha negativa y asegurar una clasificación o posicionamiento favorable en la liga de naciones.