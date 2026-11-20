La SSC-CDMX abre plazas para 600 elementos con requisitos de edad, estatura y antecedentes. Conoce fechas límite, documentación y beneficios económicos para aspirantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha iniciado un proceso de reclutamiento masivo destinado a incorporar a 600 nuevos elementos con capacidades específicas para tareas tácticas e investigativas. Esta iniciativa busca fortalecer las filas de la fuerza pública capitalina mediante la selección rigurosa de candidatos que cumplan con perfiles profesionales exigentes y altos estándares de integridad.

Detalles del Reclutamiento y Plazas Disponibles

La dependencia gubernamental ha establecido un marco claro para esta oferta laboral, enfocándose en la adquisición de recursos humanos capacitados para responder a los desafíos actuales de la seguridad pública. El proceso está diseñado para integrar personal que pueda operar bajo la estructura de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, garantizando así una formación estandarizada y de calidad.

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Las vacantes no se limitan a la fuerza bruta, sino que priorizan habilidades analíticas y operativas avanzadas. Al solicitar 600 perfiles, la SSC-CDMX busca cubrir necesidades críticas en unidades especializadas, asegurando que los nuevos ingresos estén preparados para el servicio desde el inicio de su capacitación.

Requisitos Físicos y Legales Estrictos

Los aspirantes deben satisfacer una serie de condiciones ineludibles que validen su aptitud para el servicio. En primer lugar, se exige ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, sin restricción alguna que impida la actuación legal en funciones públicas.

La edad requerida se sitúa estrictamente entre los 23 y los 35 años cumplidos al momento de la inscripción. En cuanto a la constitución física, los hombres deben medir al menos 1.60 metros, mientras que las mujeres deben alcanzar una estatura mínima de 1.50 metros. Estos criterios buscan asegurar la capacidad física necesaria para el desempeño de las labores.

Se prohíbe terminantemente la inscripción de personas con antecedentes penales. Para los candidatos masculinos, es obligatorio haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, demostrando así disciplina y experiencia previa en estructuras organizadas. Esta exigencia garantiza un nivel base de compromiso cívico y orden.

Evaluaciones Médicas y Psicológicas

La integridad física y mental es fundamental para el ingreso. Se requiere un Índice de Masa Corporal comprendido entre 18.5 y 30 kg, asegurando un estado de salud adecuado para la actividad física intensa. Asimismo, la agudeza visual debe encontrarse entre 20/20 y 20/40, permitiendo corrección, pero sin alteraciones en la percepción del color.

El consumo de sustancias psicotrópicas o alcohólicas es una causa inmediata de descarte. Los aspirantes deben aprobar rigurosas evaluaciones de control de confianza y exámenes que confirmen la ausencia total de consumo de drogas que afecten el estado físico o mental.

Un requisito administrativo crucial es no contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Quienes hayan trabajado previamente en el sector deben presentar la baja oficial de su Clave Única de Identificación Personal (CUIP) para acreditar su situación laboral limpia.

Documentación y Proceso de Inscripción

La convocatoria permanece abierta hasta el 31 de diciembre o hasta que se cubran las 600 plazas disponibles, según lo indique la disponibilidad presupuestal y operativa. Los interesados deben realizar un prerregistro inicial a través del enlace oficial proporcionado por la dependencia para generar su expediente digital.

Posteriormente, se requiere la entrega presencial de la documentación original. Esta lista incluye el acta de nacimiento expedida por la autoridad competente y dos cartas de recomendación que acrediten la conducta y solvencia moral del aspirante, junto con las identificaciones oficiales de quienes firman dichas cartas.

La entrega de estos documentos se realiza en las instalaciones de la Universidad de la Policía de la CDMX. Las sedes autorizadas están ubicadas en Camino al Desierto de los Leones 5715, colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, y en Calzada San Antonio Abad 130, cuarto piso, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Beneficios y Capacitación Inicial

Una vez superada la etapa de selección, los cadetes ingresan a un periodo de formación integral donde reciben apoyo sustancial. La dependencia proporciona servicios médicos completos, asistencia por accidentes laborales y todo el equipamiento necesario, incluyendo uniformes, material de estudio y alojamiento durante el proceso educativo.

Adicionalmente, se otorga un apoyo económico mensual de 4,000 pesos a los aspirantes en capacitación. Este monto está sujeto a la suficiencia presupuestal del gobierno capitalino y tiene como objetivo aliviar las cargas económicas mientras los futuros elementos consolidan sus habilidades.

Todas las etapas del proceso, desde las pruebas hasta la capacitación, son completamente gratuitas. La SSC-CDMX mantiene una política estricta de cero pagos, advirtiendo a la ciudadanía que reporte inmediatamente a cualquier funcionario que solicite dinero para agilizar o aprobar las aplicaciones.