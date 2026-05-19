Cooper declara compleja la investigación del ataque que mató a 155 niñas en escuela iraní de Minab

El almirante Brad Cooper informó que la investigación del bombardeo sobre una escuela en Minab es complicada porque el edificio estaba sobre una base de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras EEUU insiste que el objetivo era militar y no civiles, y la comunidad internacional exige respuestas urgentes.

El almirante Brad Cooper, responsable del mando central del Ejército de los Estados Unidos , declaró este martes que la indagación acerca del atentado que provocó la muerte de más de ciento cincuenta y cinco niñas en una institución educativa de Minab, en el sur de Irán , resulta extremadamente compleja.

Según Cooper, la dificultad radica en que el edificio afectado estaba localizado sobre una instalación militar perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que convierte la investigación en un proceso mucho más delicado que un ataque típico. En el transcurso de la audiencia ante la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el almirante sostuvo que la ubicación del objetivo sobre una base de la Guardia Revolucionaria implica que la intención de los oficiales estadounidenses no fue atacar a la población civil, sino que el foco del conflicto recae sobre esa organización militar.

Durante el mismo intercambio, el representante demócrata Adam Smith recordó que, en incidentes anteriores, el Ejército de los Estados Unidos había reconocido rápidamente sus errores aun cuando las investigaciones continuaran en marcha. Smith subrayó la necesidad de una mayor transparencia y de la pronta publicación de los resultados para que la comunidad internacional pueda evaluar la responsabilidad y evitar nuevas tragedias.

En respuesta, Cooper enfatizó que Estados Unidos no dirige sus operaciones contra la población iraní y que el pueblo iraní no constituye un enemigo para la nación norteamericana. Insistió en que la guardia revolucionaria es el adversario en este conflicto y reitera el compromiso de su mando de proteger a los civiles mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva y objetiva.

El asunto ha generado una fuerte presión diplomática por parte de Irán, que ha solicitado una sesión de urgencia en la Asamblea General de la ONU para debatir el ataque mortal que tuvo lugar el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el veintiocho de febrero. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió en marzo que Estados Unidos concluya sin dilación la revisión de los hechos y que se publique un informe detallado que explique las circunstancias que rodearon el bombardeo del colegio.

Aun transcurridos ochenta días desde el incidente, la comunidad internacional sigue expectante, mientras los familiares de las víctimas exigen respuestas y justicia. La complejidad de la investigación, la naturaleza del objetivo militar y la presión de organismos internacionales conforman un escenario tenso que podría definir las relaciones bilaterales entre Washington y Teherán en los próximos meses





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