Cooperación México-EE. UU.: ¿Reducción de Muertes por Sobredosis y Soberanía en Juego?

El embajador de EE. UU. Ronald Johnson atribuye una baja del 35% en muertes por sobredosis a la cooperación bilateral, mientras México, liderado por Claudia Sheinbaum, insiste en la soberanía y rechaza intervenciones directas en seguridad.

La reciente declaración del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, sobre una aparente disminución del 35% en las muertes por sobredosis en su país, atribuida en parte a la cooperación con México, ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad bilateral. Según Johnson, esta reducción, comparada con el pico de 2023, se debe significativamente al desmantelamiento de cárteles y a los esfuerzos conjuntos entre las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. El diplomático destacó en redes sociales que, aunque la cifra exacta de 2023 no fue revelada, los datos preliminares de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren un avance considerable. Johnson enfatizó que el desmantelamiento de organizaciones criminales, unido a la colaboración con México, no solo salva vidas en Estados Unidos, sino que también fortalece la seguridad mutua, reconociendo que aún hay camino por recorrer pero que el progreso es palpable. Esta afirmación llega en un momento crucial donde la relación de seguridad entre ambas naciones es objeto de análisis constante, especialmente a la luz de las reiteradas posturas de la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, por su parte, ha sido enfática en su compromiso con una cooperación estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre bajo el estricto principio de respeto a la soberanía mexicana y sin admitir subordinación alguna. Ha dejado claro que las acciones para combatir el crimen organizado dentro del territorio nacional son una responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas. A mediados de marzo, Sheinbaum reiteró que su administración ha rechazado categóricamente cualquier propuesta que implique la incursión de tropas estadounidenses en suelo mexicano para llevar a cabo operaciones antidrogas. No obstante, defendió la importancia de la colaboración bilateral, subrayando que México mantiene una coordinación activa con Washington en áreas clave como el intercambio de inteligencia y otras facetas de la seguridad. Esta postura busca un equilibrio delicado entre la necesidad de abordar amenazas transnacionales y la firme defensa de la autonomía nacional, un matiz que subraya la complejidad de las relaciones diplomáticas y de seguridad en la región.

La narrativa oficialista desde la perspectiva estadounidense, al destacar una cifra de reducción de muertes por sobredosis vinculada a la cooperación, busca reforzar la idea de que las políticas conjuntas son efectivas y necesarias. Sin embargo, el contexto proporcionado por Sheinbaum añade una capa crucial de entendimiento: la cooperación sí, pero bajo términos claros y soberanos. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano ha construido su discurso en torno a la autonomía en la lucha contra la delincuencia en su país, diferenciando la colaboración en inteligencia y prevención de la intervención directa. Esta divergencia en el enfoque, aunque presentada como complementaria por Estados Unidos, pone de manifiesto las diferentes prioridades y sensibilidades de cada nación en la compleja arquitectura de la seguridad regional. La reducción de muertes por sobredosis, independientemente de la atribución específica, es un objetivo compartido, pero el camino para alcanzarlo y la interpretación de los roles de cada país en el proceso continúan siendo puntos de discusión fundamentales en la agenda bilateral





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