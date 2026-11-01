COP17 Biodiversidad: Crisis de Financiamiento Deja Mares en Parques de Papel

La COP17 en Armenia revela que los océanos reciben solo el 14% de fondos internacionales, lejos de los 14,100 millones anuales necesarios para cumplir metas de 2030 y evitar daños irreversibles.

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica COP17 reveló que, a cuatro años de la meta global de 2030, recibe apenas el 14% de los fondos internacionales. Delegados y economistas advirtieron en Armenia que, sin dinero, el rescate de los mares corre el riesgo de quedarse en parques de papel. Dos semanas después de abrir sus puertas, la COP17 de biodiversidad cerró en Ereván con un balance que, leído en voz alta, suena a victoria. Casi cincuenta decisiones adoptadas. Una hoja de ruta, la Vía de Ereván, para los cuatro años que quedan hasta 2030. Las reglas de operación del nuevo órgano permanente del Artículo 8(j), las Directrices de Sevan, que dan a los pueblos indígenas y las comunidades locales un asiento formal dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y cerca de dos mil millones de dólares en nuevos compromisos: 560 millones del GEF-9, 500 millones de la Alianza para la Recuperación de Especies y más de 330 millones del Fondo Value Nature, creado para atraer capital privado hacia la naturaleza. Ese es el lado de lo logrado. El otro lo escribió la ciencia antes de que empezaran las negociaciones: el primer balance global del Marco Kunming-Montreal confirmó que el mundo va fuera de ruta en sus 23 metas, y que 17 de ellas están entre las de menor avance. La Vía de Ereván nombra los obstáculos con precisión: subsidios que financian el daño, apoyo insuficiente al Sur Global, presupuestos nacionales que no se parecen a lo que sus gobiernos firmaron. La secretaria ejecutiva del Convenio, Astrid Schomaker, lo resumió en el cierre con una frase que funciona como advertencia: la prueba no es lo que los gobiernos acordaron en Ereván, sino lo que cambian cuando regresan a casa.

Desfinanciamiento Crítico en Océanos y Naturaleza

Entre todos los resultados, uno atraviesa a los demás y no admite rodeos: el dinero. No es casual que, por primera vez, más de 140 funcionarios de alto nivel de los ministerios de finanzas hayan llegado a una cumbre que históricamente fue cosa de ambientalistas. Y en ninguna parte la distancia entre lo prometido y lo disponible es tan grande como en el mar. El océano cubre más del 70% del planeta y recibe apenas el 14% de los fondos internacionales para conservación. Protegerlo, como se acordó, exigiría 14 mil 100 millones de dólares al año; hoy se invierten 1,800 millones. Con esa aritmética, la meta de proteger el 30% de los mares para 2030 corre el riesgo de quedarse en lo que los científicos llaman, con ironía amarga, parques de papel: una protección ineficaz que existe en los documentos, no en la realidad. Como advirtió desde la apertura el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el Marco Kunming-Montreal es nuestro plan para hacer la paz con la naturaleza. Pero a mitad de camino hacia 2030, la verdad es sobria: estamos fuera de ruta. La comunidad de conservación internacional vio la reunión de Ereván como la prueba de fuego del acuerdo adoptado en 2022. Durante dos semanas, miles de delegados examinaron el avance de las 23 metas cuantitativas diseñadas para detener la extinción masiva de especies. El rezago más pronunciado está en la Meta 18, la reducción de subsidios perjudiciales, y en la Meta 19, la movilización de recursos.

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Déficit de Fondos Afecta al Sur Global

Steven Guilbeault, asesor senior de la organización internacional Campaign for Nature y exministro de Medio Ambiente de Canadá, señala la falla de origen del pacto. El acuerdo en Montreal se basó en el entendimiento común de que quienes pedían más ambición en materia de conservación debían aceptar que se destinara más dinero al Sur Global. Hemos visto aumentar los esfuerzos de conservación en el Sur Global, donde más de 50 países ya alcanzaron sus metas, pero las naciones del Norte no están cumpliendo su parte del trato. El conflicto en Armenia se resume en una cifra: 700 mil millones de dólares anuales en déficit para la naturaleza. La Meta 19 fijó que los países desarrollados debían transferir al menos 20 mil millones de dólares anuales al Sur Global para 2025, pero ese flujo ha caído por segundo año consecutivo. Para agravar la situación, el gasto público mundial sigue financiando la destrucción ecológica mediante subsidios que dañan la naturaleza. Mientras los fondos para la conservación llegan a cuentagotas, los gobiernos destinan más de 2.6 billones de dólares al año a actividades destructivas como la agricultura intensiva, los combustibles fósiles y la pesca industrial. Por cada dólar invertido en restaurar la naturaleza, el propio gasto público genera 30 dólares de degradación.

Necesidad Urgente de Reformar Subsidios Globales

O, como lo expresó Schomaker, financiar la destrucción de la naturaleza con 30 dólares por cada dólar invertido en restaurarla es como pagarle a 30 personas para demoler tu casa por cada una que contratas para reconstruirla. Si volteamos a ver el mar, las cifras resultan menos alentadoras. La discrepancia entre la retórica política y la realidad financiera es el mayor obstáculo para el cumplimiento de las metas de biodiversidad. Los expertos insisten en que sin una reorientación significativa de los flujos financieros globales, las declaraciones de intenciones carecerán de impacto real. La Vía de Ereván identifica claramente esta brecha como un riesgo sistémico para la estabilidad ecológica mundial. La presión sobre los ministerios de finanzas aumenta a medida que se acerca el plazo de 2030 para evaluar el progreso. La comunidad científica y ambiental exige que los compromisos económicos se alineen con los objetivos de conservación establecidos internacionalmente. La inacción financiera no solo pone en riesgo los océanos, sino que debilita la credibilidad de todo el acuerdo de Kunming-Montreal ante la opinión pública global.