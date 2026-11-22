La COP31 en Antalya termina sin acuerdo tras el rechazo de la UE y otros países a la omisión de la salida de los combustibles fósiles en el texto final.

La Conferencia de las Partes número 31, conocida como COP31, concluyó este domingo sin alcanzar un consenso político en la ciudad turca de Antalya. La copresidencia conjunta de Turquía y Australia no logró aprobar un nuevo acuerdo global tras una sesión de plenaria final que se extendió hasta superar el récord de 44 horas de prórroga establecido en Madrid en 2019. Este resultado se interpreta inmediatamente como otro revés significativo para el multilateralismo en la agenda climática internacional.

Desacuerdo central sobre hidrocarburos y financiamiento

La divergencia insalvable en el texto base propuesta por la copresidencia turca-australiana giró en torno a dos ejes principales: el abandono explícito de los hidrocarburos y la financiación climática para los países en desarrollo. El Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, junto con los 27 países de la Unión Europea, rechazaron frontalmente el borrador final. Esta oposición se debió a que el documento omitió la mención explícita a la salida de las energías fósiles, un punto que ya había sido acordado durante la Conferencia de las Partes de Dubái en 2023.

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Posiciones de la Unión Europea y petroestados

La Unión Europea argumentó que la exclusión de la frase sobre la salida de los combustibles fósiles era irreconciliable con sus objetivos ambientales. Además, el bloque europeo se opuso firmemente a incluir mecanismos de captación de carbono como solución viable, considerando que este método no garantizará la eliminación definitiva de los hidrocarburos. Este posicionamiento europeo se enfrentó directamente a los intereses de los petroestados y de grandes emisores como la India, generando un pulso geopolítico visible durante las negociaciones.

Por otro lado, las tensiones también surgieron en el capítulo financiero del documento. Los países desarrollados, especialmente la Unión Europea, se negaron a asumir nuevos compromisos cuantitativos y obligatorios para la adaptación climática. Las economías industrializadas estimaron no tener margen financiero para aumentar las ayudas climáticas debido a las crisis energéticas posteriores a la invasión rusa de Ucrania y los conflictos en Medio Oriente. Rusia también aprovechó el escenario para lanzar fuertes críticas hacia la Unión Europea, exacerbando las tensiones geopolíticas existentes.

Reacciones oficiales y declaraciones de los líderes

Chris Bowen, copresidente australiano de la Cumbre del Clima, calificó el resultado ante los medios como muy decepcionante. Reconoció que solo persistían un par de puntos irreconciliables que impidieron la aprobación del texto. Por su parte, el presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, reprochó a los países que rechazaron el acuerdo por quedarse estancados en una sola palabra o expresión, refiriéndose a la omisión de la salida de los combustibles fósiles. Kurum defendió que la presidencia trabajó desde el primer día y aseguró que no se iniciará la redacción de un nuevo documento.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, criticó el resultado al no haber permitido que los gobiernos estuvieran a la altura de las circunstancias que exige la crisis climática. Guterres destacó que no hay ambigüedad en la ciencia, pues las temperaturas siguen batiendo récords y las emisiones excesivas persisten. Advirtió que cada retraso dificulta y encarece la tarea, instando a que quienes se benefician de la destrucción del planeta no dicten las condiciones de la lucha por salvarlo.

Impacto real y próximos pasos en la agenda climática

La ausencia de un nuevo acuerdo global significa que se ejecutarán las decisiones ya existentes en el marco de la ONU sin la actualización esperada por la comunidad internacional. El fracaso del Pacto de Antalya refuerza la necesidad de que todos los países hagan su parte y que los desarrollados aporten la financiación necesaria. La comunidad científica y ambiental advierte que los fenómenos climáticos extremos se intensifican y que la transición hacia fuentes de energía alternativas y la protección forestal requiere una cooperación inmediata y sólida para evitar consecuencias irreversibles.