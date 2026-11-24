Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028, disputada del 9 de junio al 9 de julio. Conmebol y Concacaf detallan el formato y la clasificación directa e indirecta de las selecciones.

La confederación sudamericana de fútbol, Conmebol, y la confederación norteamericana, Concacaf, han oficializado conjuntamente que la próxima edición del torneo continental se celebrará en los Estados Unidos. Esta confirmación cerró los rumores que circulaban en los medios durante los últimos días, estableciendo un marco claro para la competición que reunirá a las mejores selecciones del continente.

Fechas clave y formato del torneo

La Conmebol detalló en un comunicado oficial que los partidos se disputarán entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Este calendario contempla un total de 25 días de competencia intensa que estructuran el desarrollo del evento deportivo.

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El sistema de juego se basa en la división de los equipos participantes en cuatro grupos. Tras la fase de grupos, el torneo avanzará hacia rondas de eliminación directa que incluyen los Cuartos de Final, las Semifinales y la Gran Final para determinar al campeón continental.

Clasificación directa de Conmebol

Diez selecciones sudamericanas obtuvieron su clasificación automática a la Copa América 2028 por mérito deportivo en la región. La Conmebol listó explícitamente a Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia y Chile como las equipos que representan al área sudamericana.

Argentina se consolida como la vigente campeona del torneo y encabezará la lista de todas las selecciones de Conmebol que participarán de forma directa en la competencia organizada en el territorio estadounidense.

Cuota de Concacaf vía Copa Oro 2027

Concacaf confirmó en su propio comunicado que las seis selecciones restantes del torneo se elegirán estrictamente por mérito deportivo. Este proceso de clasificación se basará exclusivamente en los resultados obtenidos durante la Copa Oro 2027.

Esta modalidad permite a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por uno de los seis lugares disponibles mediante su desempeño en el terreno de juego. No habrá sorteos ni invitaciones, garantizando que el equipo mejor clasificado en el torneo norteamericano obtenga el boleto.

La Selección Mexicana, en caso de finalizar entre los seis primeros lugares del clasificatorio de Concacaf, recibirá su boleto a este torneo. México es el único país de la región norte que ha disputado la fase final de manera regular, habiendo sido subcampeón en dos ocasiones anteriores en los años 1993 y 2001.

Impacto deportivo y próximos pasos

La decisión de celebrar el torneo en Estados Unidos tiene implicaciones significativas para el fútbol continental. Aumenta la exposición del evento en el mercado norteamericano y valida la estructura de clasificación que une los esfuerzos de ambas confederaciones.

Los aficionados y las federaciones ahora se enfocan en la Copa Oro 2027, que servirá como el filtro definitivo para los seis equipos de Concacaf. La competencia en ese certamen determinará qué naciones acompañarán a las diez potencias sudamericanas en los estadios estadounidenses durante el verano de 2028.