Copa del Mundo de Qatar 2022: Transmisión y horarios de los partidos

La mayoría de los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se transmitirán por Canal 5, mientras que algunos juegos de la primera ronda también podrán ser vistos a través del Canal 9. En tanto, el partido inaugural se transmitirá también en el canal de Las Estrellas. Los fanáticos podrán sintonizar los partidos mediante Azteca 1, en el sitio web de la televisora y a través de la App de TV Azteca Deportes.

La mayoría de los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se transmitirán por Canal 5 , mientras que algunos juegos de la primera ronda también podrán ser vistos a través del Canal 9 .

En tanto, el partido inaugural se transmitirá también en el canal de Las Estrellas. Los fanáticos podrán sintonizar los partidos mediante Azteca 1, en el sitio web de la televisora y a través de la App de TV Azteca Deportes. Los partidos se transmitirán en los siguientes horarios: Jueves 11 de junio: Viernes 12 de junio: Sábado 13 de junio: Domingo 14 de junio: Lunes 15 de junio no hay transmisiones por televisión abierta.

Miércoles 17 de junio: México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, a las 19:00 hrs. Sábado 20 de junio: España vs. Arabia Saudita (Grupo H), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs. : Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 18:00 hrs. : Colombia vs. RD Congo (Grupo K), en el Estadio de Guadalajara, a las 20:00 hrs.

: República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México, a las 19:00 hrs. : Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 14:00 hrs. Sábado 27 de juni





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Del Mundo De Qatar 2022 Transmisión Horarios Partidos Canal 5 Canal 9 Azteca 1 Sitio Web De La Televisora App De TV Azteca Deportes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Grupo I será el de mayor competitividad en la Copa del Mundo 2026Según la ciencia de datos, el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 estará compuesto por la selección francesa, Senegal, Noruega e Irak, y será el de mayor competitividad, con Francia calificada con 98.6 puntos y Senegal como segundo africano mejor evaluado del torneo.

Read more »

Curazao resucita al Caribe en la Copa del MundoDespués de 20 años, una isla de esta región vuelve al máximo evento de la FIFA; otro dato que destaca de Curazao es que no existía como selección hasta

Read more »

Historia de los Mundiales: Qatar 2022, el ascenso de Messi y la perdición mexicanaLa primer Copa del Mundo celebrada de noviembre a diciembre terminó con la consagración de la Pulga

Read more »

México en las Copas del Mundo: Qatar 2022, la peor versión del TriEste equipo mexicano no pudo avanzar a la ronda que la mayoría de los seleccionados anteriores habían alcanzado

Read more »