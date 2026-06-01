La Copa Mundial de 2026, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, se ve opacada por conflictos globales, restricciones migratorias y políticas comerciales controvertidas que generan un contexto poco propicio para la celebración deportiva.

El fútbol, considerado el idioma universal, ha sido tradicionalmente un evento que congrega a naciones enteras, dejando de lado diferencias políticas y conflictos. Sin embargo, la Copa Mundial de 2026, que está programada para iniciar el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, se desarrolla en un contexto global particularmente complejo y adverso.

Esta edición, que será la más grande en la historia del torneo, enfrenta críticas y desafíos significativos que van más allá de lo deportivo. A nivel geopolítico, el entorno esanything but propicio para una celebración. La política migratoria de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha limitado drásticamente la entrada de aficionados de varios países, incluyendo Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal.

Esta situación ha generado que la lista de naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido el acceso supere a la de posibles semifinalistas, lo cual es una ironía amarga para un evento que promueve la inclusión. Además, el conflicto en Gaza, con el asedio israelí que ha causado una crisis humanitaria extrema, y la tensión en Cisjordania, Jerusalén Este y Líbano, han provocado que el mundo árabe, que en 2022 vivió con intensidad el Mundial de Qatar, ahora observe con escepticismo y enojo la justificación de un festejo en medio de tanto sufrimiento.

Otros focos de inestabilidad como la guerra en Ucrania, la hambruna en Sudán y el brote de ébola en el Congo, que ha sido ampliamente ignorado por la comunidad internacional, subrayan la desconexión entre la realidad global y el espectáculo que la FIFA intenta montar. La estrategia comercial de la organización también ha contribuido a este malestar.

La implementación de precios dinámicos para las entradas, calificada por muchos como especulación legalizada, ha encarecido la experiencia y alejado a los aficionados comunes. Como resultado, los estadios no alcanzan el lleno esperado y la ocupación hotelera en Ciudad de México ronda solo el 30%, muy por debajo de las proyecciones de 5 millones de turistas, una cifra que la FIFA ha intentado maquillar bajo el eufemismo de "modelo de impacto extendido".

La gestión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha sido señalada como responsable de este panorama, al haber impulsado un evento masivo sin considerar las repercusiones socioeconómicas y políticas. Su legado corre el riesgo de quedar marcado por la especulación y por un intento fallido de globalización forzada. En contraste, un gesto simbólico durante la entrega del boleto inaugural a Yolette Cervantes, una mujer veracruzana de a pie, rescató un mínimo de dignidad y humanismo en medio del caos.

Este Mundial, por tanto, quedará en la historia no solo por ser el de mayor tamaño, sino también por desarrollarse en el momento menos indicado, con accesibilidad restringida y un precio que muchos no pueden pagar. El fútbol, como fenómeno social, sobrevivirá a esta coyuntura, pero el asterisco que acompañará a este torneo será difícil de borrar





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