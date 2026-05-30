Copa Mundial 2026: jóvenes talentos emergentes en un formato expandido

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos, ofreciendo una plataforma para jóvenes promesas como Noahkai Banks (EE. UU.) y Kerim Alajbegović (Bosnia), quienes buscan destacar a pesar de su corta edad.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta con el formato más amplio de su historia: 48 selecciones y 104 partidos. Este crecimiento no es solo logístico, sino que también abre una ventana para que jugadores de menor repercusión puedan brillar en el escenario global.

En un torneo donde la experiencia suele marcar el ritmo, dos jóvenes promesas de menos de veinte años están listos para desafiar las jerarquías establecidas. Noahkai Banks, de Estados Unidos, y Kerim Alajbegović, de Bosnia y Herzegovina, representan una nueva generación que busca demostrar que la calidad no entiende de fechas de nacimiento. Noahkai Banks, con apenas 19 años, ya se ha consolidado en una de las ligas más exigentes del mundo, la Bundesliga.

Juega para el FC Augsburg, donde ha disputado treinta partidos, casi siempre como titular. Su combinación de potencia física (mide 1,93 metros), velocidad y dominio del balón lo convierten en un defensor versátil y peligroso en ataque. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, le ha dado confianza y se espera que sea una pieza clave en el esquema del equipo.

Su juventud no le impide mostrar una personalidad única para manejar la presión, lo que lo posiciona como uno de los jugadores sub-20 más prometedores del torneo. Por otro lado, Kerim Alajbegović, también de 19 años, es extremo derecho del RB Salzburg, club en el que ha participado directamente en 15 goles entre asistencias y anotaciones. Aunque domina ambas bandas, prefiere desequilibrar desde la derecha hacia el centro.

Su capacidad para romper líneas y su visión de juego lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Con Bosnia y Herzegovina, Alajbegović asume el reto de ser el líder ofensivo y el nombre que más se mencionará cuando el equipo inicie su participación. Ambos jugadores representan la esencia de un Mundial expandido: dar oportunidad a talentos emergentes que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

La Copa Mundial 2026 no solo será un evento deportivo, sino una plataforma para que nuevas estrellas se consoliden. Con partidos en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo promete emociones y sorpresas. La inclusión de más selecciones permite que países con menos tradición futbolística puedan competir y demostrar su crecimiento. En este contexto, Noahkai Banks y Kerim Alajbegović son solo dos ejemplos de cómo la juventud puede imponerse ante la experiencia.

El escenario está listo para que estos jóvenes escriban su propia historia y demuestren que el futuro del fútbol ya está aquí





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