Copa Mundial 2026: Reservas Hoteleras Avanzan a Ritmo Lento y Preocupación por la Seguridad

A poco más de un mes del Mundial 2026, la ocupación hotelera en las ciudades sede mexicanas es menor a la esperada, contrastando con las expectativas del gobierno. Se suman preocupaciones por la seguridad en destinos turísticos y ajustes en el sector aéreo.

A poco más de 40 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ocupación hotelera en México, un indicador clave del evento, muestra un avance en las reservas, pero a un ritmo inferior al esperado.

Esta situación contrasta con las declaraciones optimistas del gobierno de Claudia Sheinbaum. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán el torneo, la ocupación actual oscila entre el 30% y el 50%, dependiendo de la fuente y la fecha de medición, con algunas estimaciones situándola entre el 20% y el 40% en las semanas previas. Esta cifra difiere de la expectativa federal de recibir hasta 5.5 millones de visitantes durante el torneo.

La diferencia aparente puede ser preocupante, pero la respuesta es más estructural que alarmante. A diferencia de unos Juegos Olímpicos, la Copa Mundial fragmenta la demanda, ya que los aficionados suelen viajar por partidos específicos en lugar de permanecer un mes entero. Esto retrasa las reservas, que a menudo dependen de la confirmación de boletos o del calendario de su selección. El sector reconoce que el período de reserva se ha acortado significativamente.

Por lo tanto, el crecimiento lento actual podría acelerarse. La experiencia internacional y los datos locales respaldan esta perspectiva. Para la inauguración en el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México para el torneo), las reservas actuales rondan el 36%, pero se espera alcanzar una ocupación promedio cercana al 85% durante el torneo, con llenos totales en los días de partido. Guadalajara, por ejemplo, ya anticipa una ocupación del 100% en fechas clave.

El cambio real comenzará a partir del 30 de abril, cuando se liberan y reconfiguran bloques de habitaciones de la FIFA y las agencias, los aficionados concretan sus viajes tras asegurar sus boletos, y plataformas como Airbnb absorben una parte creciente de la demanda. En la Ciudad de México, las rentas de corto plazo proyectan aumentos de hasta el 155% en precios, especialmente en zonas cercanas al Estadio Azteca, lo que indica que la demanda existe, pero no se concentra exclusivamente en hoteles tradicionales.

El escenario hacia la inauguración se puede resumir en tres fases: una base de reservas moderadas en abril, una aceleración marcada en mayo y principios de junio, y picos de saturación en los días de partido. El desafío no será llenar habitaciones, sino capturar valor en medio de una demanda volátil, con cancelaciones, ajustes y reservas de última hora. ¿Se alcanzarán los 5.5 millones de visitantes?

Las cifras actuales de reservas no lo confirman ni lo descartan, pero sí muestran que la Copa Mundial en México no se está vendiendo con meses de anticipación, sino que se está construyendo semana a semana. Además, se destaca la preocupación por la seguridad turística, ejemplificada por los recientes incidentes de violencia en Teotihuacán. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas, señala que esto es un síntoma de la falta de condiciones de seguridad suficientes en destinos turísticos.

Un ataque con víctimas extranjeras en un sitio que recibe más de 1.5 millones de visitantes al año debería ser una señal de alerta, especialmente con la proximidad de la Copa Mundial. La inseguridad no solo pone en riesgo a los turistas, sino que también afecta la inversión y la actividad económica local, erosionando la reputación del país en mercados clave.

El especialista enfatiza que no basta con operativos reactivos o despliegues temporales, sino que se debe garantizar una seguridad constante en los destinos turísticos. En el ámbito financiero, Citi avanza en su salida de Banamex, vendiendo el 22.6% de su participación y acercándose a colocar casi la mitad del banco en nuevas manos, con inversionistas institucionales y Fernando Chico Pardo.

Citi no planea más ventas en 2026, pero deja abierta la posibilidad de una oferta pública en el futuro, buscando salir sin presionar las valuaciones. Finalmente, Volaris está ajustando precios y recortando frecuencias debido a la presión del costo del combustible, que ya se ha trasladado al pasajero.

La aerolínea, dirigida por Enrique Beltranena, no está cancelando rutas, pero sí reduciendo su oferta y aumentando las tarifas para preservar efectivo y proteger su margen, aunque esto signifique menos opciones y tarifas más altas





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