Copa Mundial de la FIFA 2026™: Primer gran evento, artistas y embajadora

La FIFA ha confirmado que la ceremonia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un álbum oficial y contará con la participación de artistas como la cantante colombiana, Club América, una estrella de Monterrey, una banda tapatía, un cantante venezolano y una artista sudafricana. Además, Salma Hayek Pinault aparecerá como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para dar la bienvenida en el Estadio Ciudad de México.

Será el primer gran evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™FIFA confirmó que la ceremonia en el Estadio Ciudad de México tendrá un álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™Será una de las figuras principales del show.

La cantante colombiana volverá a estar ligada a una Copa del Mundo, después de haber sido parte de momentos musicales muy recordados en ediciones anteriores como, canción que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Será una de las presentaciones centrales de la ceremonia. Club América cierra un fichaje BOMBA con una estrella de Monterrey para el Apertura 2026Será el encargado de cantar el Himno Nacional MexicanoEl momento tendrá un valor simbólico.

México jugará el primer partido del torneo en casa y lo hará en el Estadio Ciudad de México, recinto que recibirá por tercera vez una inauguración mundialista tras las ediciones de 1970 y 1986. Será otra de las artistas presentes. Su participación llega junto a una lista que mezcla pop, regional, cumbia, urbano y sonidos internacionales.también estarán en la ceremonia. La agrupación mexicana llega como una de las representantes más fuertes de la música popular del país.

Además, su presencia refuerza el tono local de una inauguración que tendrá a México en el centro. Será parte del show en el Estadio CDMX. El artista colombiano estará dentro del bloque musical confirmado por FIFA y tendrá una aparición especial junto aSu presencia suma el componente urbano a una ceremonia que buscará conectar con distintas audiencias. El reguetón tendrá un lugar fuerte en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Será otro de los nombres mexicanos presentes en la ceremonia. La banda tapatía forma parte de la lista oficial y tendrá un lugar dentro del show previo al partido inaugural.también estará en el Estadio CDMX. Su presencia apunta a una conexión más profunda con la identidad mexicana, el folclore y las raíces culturales del país.completa otro de los nombres latinos confirmados.

El cantante venezolano se suma a una ceremonia con fuerte presencia de artistas de América Latina.también formará parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. FIFA confirmó que la artista sudafricana será la encargada de interpretar elSu presencia también conecta directamente con el partido inaugural. México y Sudáfrica abrirán la competencia en una jornada histórica para el futbol mundial.

Salma Hayek Pinault aparecerá como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para dar la bienvenida en el Estadio Ciudad de México. Será uno de los momentos especiales antes del partido. La actriz mexicana tendrá una participación dentro de una inauguración que buscará mostrar al país ante millones de espectadores





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