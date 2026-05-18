Copa Mundial: disfruta de experiencias y música live durante su celebración en Monterrey

La Copa Mundial de Fútbol se verá extendida con experiencias y música en vivo durante la celebración en Monterrey, con un festival para los entusiastas del juego. Se tendrán disponibles diversas categorías de entradas para cada uno de los conciertos.

Además de los partidos, la Copa Mundial permitirá que los apasionados del fútbol pudieran disfrutar de otras experiencias durante los días en que se llevan a cabo los partidos en el recinto en donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival.

Esto les permitirá disfrutar de una experiencia local llena de gastronomía, música en vivo y experiencias inolvidables con el paisaje de las montañas icónicas de la región. De acuerdo con la página oficial, este festival será "un espacio histórico donde la calidez de nuestra gente recibirá al mundo", convirtiendo cada partido en un momento de orgullo y unión.

Monterrey no solamente será el estado en el que se lleven a cabo los partidos, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, para las distintas presentaciones musicales que se realizarían durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026. Para cada uno de estos conciertos se tendrán disponibles diversas categorías de entradas, entre las que incluso se podrán encontrar Preferentes y VIP; sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles sobre ello.

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