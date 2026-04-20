Coparmex advierte sobre la crisis de extorsión y el desplome de la creación de empleo en México

La Coparmex denunció que la extorsión está provocando el cierre masivo de mipymes en el país y criticó la alarmante escasez de empleos formales frente a la creciente demanda laboral.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, conocida como Coparmex , ha lanzado una voz de alerta contundente y preocupante respecto a la crisis de inseguridad que azota al sector privado. José Sierra Alcaraz, quien funge como presidente nacional de esta organización, ha descrito una realidad desgarradora al señalar que el delito de extorsión tiene de rodillas a miles de emprendedores y empresarios en todo el territorio mexicano.

Este flagelo, que se ha normalizado en diversas regiones, no solo representa una pérdida económica directa, sino que se ha convertido en el principal verdugo de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. Al ser estas unidades productivas el motor de la economía nacional, su debilitamiento sistemático pone en riesgo la estabilidad financiera de millones de familias mexicanas que dependen de estos ingresos para subsistir día a día. Ante este escenario, la cúpula empresarial ha subrayado la necesidad imperiosa de implementar con rigor la Ley General de Castigo a la Extorsión en todas las entidades federativas. Sierra Alcaraz enfatizó que la inacción o la aplicación insuficiente de esta ley conlleva la pérdida irremediable del patrimonio de cientos de empresarios, quienes se ven obligados a cerrar sus cortinas ante el acoso constante de la delincuencia. A este problema se suma una preocupante vertiente denunciada por el líder empresarial: en ciertas regiones, las propias autoridades encargadas de procurar justicia han comenzado a incurrir en prácticas de extorsión, aprovechando sus facultades para exigir pagos indebidos, lo cual desmorona la confianza institucional y deja a los empresarios en un estado de indefensión total. Coparmex ha manifestado su total disposición para colaborar de manera cercana con los tres niveles de gobierno, buscando no solo sancionar estos delitos, sino erradicar las estructuras que los permiten desde su origen. Simultáneamente, la crisis empresarial se ve agravada por una severa desaceleración en la generación de empleo formal. Durante el año 2025, la cifra de nuevos empleos apenas alcanzó los 72,000, lo que representa un ínfimo 6 por ciento de lo que el país realmente necesita para absorber a la fuerza laboral emergente. Cada año, alrededor de 1.2 millones de jóvenes concluyen sus estudios superiores y se enfrentan a un mercado laboral inerte, lo cual presiona aún más las estadísticas de desempleo y pobreza. En Jalisco, durante el proceso de transición en la presidencia local de la organización, Luis Beas asumió la responsabilidad de liderar el organismo para el periodo 2026-2028. En su intervención, advirtió que el panorama es alarmante: mientras que a nivel nacional se cierran 99 empresas por cada una que logra iniciar operaciones, en Jalisco la cifra es de 40 cierres por cada apertura. Beas declaró que su gestión tendrá como eje central el fortalecimiento de las mipymes, reconociendo que estas organizaciones representan más del 98 por ciento de la estructura empresarial del país y generan más de la mitad del Producto Interno Bruto. El reto es titánico, pero el sector patronal insiste en que, sin seguridad jurídica y condiciones que permitan la operación de los negocios, el desarrollo económico de México seguirá estancado en una espiral de precariedad y cierre de fuentes laborales formales





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