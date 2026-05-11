Coparmex alerta por recorte de calendario escolar y medidas emergentes

La Coparmex hace eco de que el organismo empresarial considere que la intención de recortar el fin de cursos, es ‘improvisada’, profundiza el rezago educativo y desata problemas para millones de familias trabajadoras. Sostuvo que la educación ‘requiere planeación, certeza y visión de largo plazo’ y criticó la concluyente anticipación del ciclo escolar en todo el país bajo criterios generales.

El organismo empresarial Coparmex considera que concluir antes las clases perjudica estudiantes, familias trabajadoras y la competitividad del país. Sostuvo que la educación requiere planeación, certeza y visión de largo plazo y consideró incorrecto concluir anticipadamente el ciclo escolar bajo criterios generales que no toman en cuenta las diferencias regionales.

Además, insistió en la importancia de fortalecer la infraestructura escolar con mejores condiciones climatológicas para enfrentar olas de calor sin afectar el aprendizaje. En consecuencia, abogó por tomar decisiones educativas responsables, con visión de Estado y sustentado técnico, y no con medidas emergentes que terminen golpeando a estudiantes, familias y empresas





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