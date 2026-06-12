Corea del Sur agradece apoyo mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El mediocampista de Corea del Sur, Hwang In-beom, agradeció el apoyo recibido por su selección en territorio mexicano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Corea del Sur inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Chequia en Guadalajara.

Sin embargo, más allá del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención después del encuentro fue el aprovechar las entrevistas posteriores al encuentro para agradecer el respaldo que recibió su selección en territorio mexicano. Hwang In-beom, el mediocampista del equipo, reconoció el ambiente que se vivió en las tribunas y destacó el apoyo que sintieron los futbolistas surcoreanos.

Según publicaciones compartidas por periodistas y medios especializados que siguen a la selección asiática, Hwang In-beom agradeció a los aficionados mexicanos por su apoyo y aseguró que, por momentos, el estadio se sintió ‘como Seúl’





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