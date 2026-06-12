Corea del Sur arranca con triunfo en el Mundial 2026 y mira a México como próximo objetivo

La selección surcoreana debutó con una victoria importante en la Copa del Mundo y ya tiene la mira puesta en su próximo rival, México. El equipo asiático se desmarcó de gran manera y remató un centro preciso del autor del primer gol, convirtiendo en un soberbio testarazo que no pudo ser detenido por el guardameta de los Tigres de Asia.

Los Tigres de Asia sufrieron, pero encontraron el triunfo ante los europeos como su principal figura, los surcoreanos arrancaron con el pie derecho en el Mundial y ya tienen la mira puesta en su próximo objetivo: México .

En los primeros 45 minutos, las dos selecciones se dedicaron a medirse, ninguna quiso arriesgar y su cautela fue castigada con un fuerte abucheo de los aficionados. Sin embargo, el equipo asiático se incorporó al ataque, se alzó por todo lo alto y metió un soberbio testarazo. Nada que hacer para el guardameta de los Tigres de Asia. La jugada magistral del volante asiático fue recortar dentro del área y definir por encima de Kovar.

Todo estaba parejo de nuevo. En la recta final, la selección europea recuperó la ventaja; sin embargo, el árbitro asistente levantó su bandera para señalar un claro fuera de juego y anular el grito de gol de Michal Sadílek. El equipo surcoreano se desmarcó de gran manera y remató un centro preciso del autor del primer gol. El estadio Guadalajara explotó y no era para menos.

Corea del Sur debutó con una importante victoria en la Copa del Mundo, pero debe darle vuelta a la página para centrarse en su próximo rival, el que será el más difícil de la fase de grupos. Su mente ya está puesta en México, con quien se peleará el primer lugar del Grupo A. La CDMX estuvo "a la altura" en la inauguración del Mundial 2026 y agradeció a las instituciones que ayudaron con el evento.

La inauguración del Mundial 2026 fue un éxito y la CDMX se sintió orgullosa de haber sido parte de ella. Los aficionados estuvieron emocionados con el partido y la energía del estadio fue contagiosa. El equipo surcoreano ya está listo para enfrentar a México y dar lo mejor de sí en el Mundial. La victoria de Corea del Sur fue un gran comienzo para el equipo y les da confianza para enfrentar a sus rivales en el torneo.

La CDMX estará listo para recibir a los equipos en el Mundial y ofrecerles una experiencia única y emocionante. La inauguración del Mundial 2026 fue un éxito y la CDMX se sintió orgullosa de haber sido parte de ella. La victoria de Corea del Sur fue un gran comienzo para el equipo y les da confianza para enfrentar a sus rivales en el torneo.

La CDMX estará listo para recibir a los equipos en el Mundial y ofrecerles una experiencia única y emocionante





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corea Del Sur Mundial 2026 México Tigres De Asia Copa Del Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inunda la ola ‘Hallyu’ a Guadalajara tras arribo de Corea del Sur por el Mundial 2026Corea del Sur conquista Guadalajara con la ola ‘Hallyu’ mientras el Mundial de 2026 paraliza las clases en varios estados

Read more »

México ve a Corea del Sur como favorito en Grupo A del MundialEl entrenador de la selección mexicana, Guillermo Koubek, considera a Corea del Sur como el gran favorito en Grupo A del Mundial, debido a su gran ataque y su experiencia en el fútbol europeo.

Read more »

Corea del Sur vs. Chequia en el Mundial 2026Las selecciones de Corea del Sur y Chequia se enfrentarán en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026, con figuras clave como Son Heung-min y Tomáš Souček buscando la victoria.

Read more »

¿Cómo afecta el resultado del Corea del Sur vs Chequia a México en el Mundial 2026?Las Selecciones de Corea del Sur y Chequia completaron la actividad del Grupo A en donde se encuentra México

Read more »