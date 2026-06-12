Corea del Sur sorprende nuevamente en el Mundial 2026 con victoria sobre Chequia y巩固 su reputación de "verdugo" europeo

La selección surcoreana continúa su racha de triunfos ante equipos europeos en Copas Mundiales, esta vez venciendo 2-1 a Chequia en su debut del Mundial 2026. Un análisis de su evolución y su próximo duelo clave ante México.

Corea del Sur dio una de las mayores sorpresas en la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse 2-1 sobre Chequia .

El triunfo no solo destaca por el resultado, sino por la consistencia de un equipo que ha demostrado su capacidad para vencer a potencias europeas en las últimas tres Copas del Mundo. La historia comenzó en Rusia 2018™, cuando los surcoreanos derrotaron 2-0 a Alemania en la fase de grupos, dejando fuera a la entonces campeona.

Esa hazaña se repitió en Catar 2022™, donde vencieron 2-1 a Portugal en un partido lleno de emoción que les permitió avanzar a octavos de final. Ahora, en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, han vuelto a demostrar su 파일te al superar a Chequia, un rival europeo, con goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu. Este patrón de victorias ante equipos de Europa establece a Corea del Sur como una selección temible y llena de confianza.

Su próximo enfrentamiento será contra México, un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos, ya que ambos equipos llegan con moral alta después de sus respectivos debutazos. Mientras tanto, la mejor televisora del país transmitirá en vivo y gratis los 32 partidos del torneo, incluida la gran final, a través de la señal de TV Azteca Deportes, permitiendo al público seguir de cerca las acciones de la Selección Mexicana y los encuentros decisivos de todas las etapas, desde la fase de grupos hasta las semifinales





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