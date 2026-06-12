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Corea del Sur y su poderoso plantel para el decisivo partido de la Copa Mundial 2026

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Corea del Sur y su poderoso plantel para el decisivo partido de la Copa Mundial 2026
Corea Del SurCopa Mundial 2026Selección De Fútbol
📆6/12/2026 11:31 PM
📰AztecaDeportes
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Análisis de la plantilla completa de Corea del Sur para su crucial partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, destacando las estrellas que juegan en Europa y el equilibrio entre experiencia y juventud.

La Selección de Corea del Sur se prepara para su próximo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un encuentro que muchos consideran el más difícil e importante del certamen para los Tigres Asiáticos .

El equipo, que viene de ganar en su debut, cuenta con una plantilla repleta de estrellas que juegan en las mejores ligas del mundo. Entre los nombres más destacados se encuentran Min-jae Kim del Bayern Múnich, In-beom Hwang del Feyenoord, Jens Castrop del Borussia Mönchengladbach y Kang-in Lee del Paris Saint-Germain. La escuadra surcoreana mezcla experiencia y juventud, con jugadores como el capitán Son Heung-min, de 33 años, que sigue siendo la gran referencia y máximo anotador histórico del equipo.

La defensa está sólidamente comandada por Kim Min-jae, uno de los centrales más cotizados del mundo, y cuenta con lateralazos como Young-woo Seol del Estrella Roja de Belgrado. En el mediocampo, la creatividad la aportan figuras como el propio Hwang In-beom, autor del primer gol en el debut, y el prometedor Kang-in Lee. El ataque es variado y potente, con delanteros como Hyeon-gyu Oh, Hee-chan Hwang y Gue-sung Cho, todos con recorrido en Europa.

La lista completa de convocados incluye a porteros como Bum-keun Song y Hyeon-woo Jo; defensas adicionales como Han-beom Lee, Kim Tae-hyeon, Lee Gi-hyuk y Cho Wi-je; laterales como Lee Tae-seok y Kim Moon-hwan; mediocampistas como Park Jin-seob, Paik Seung-ho, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Lee Jae-sung y Lee Dong-gyeong; y extremos como Eom Ji-sung y Yang Hyun-jun. Cada jugador trae consigo estadísticas de partidos con la selección, goles en la temporada actual y una cotización de mercado que refleja su valía.

El duelo frente a su próximo rival, que genera dudas sobre su nivel competitivo, será crucial para definir las aspiraciones de Corea del Sur en el torneo. El equipo dirigido por [Nombre del Entrenador, si se conoce] busca superar la fase de grupos y aspirar a lo más alto, apoyándose en la calidad individual y el trabajo colectivo de una de las selecciones más fuertes de Asia

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