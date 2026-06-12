Corea del Sur y su poderoso plantel para el decisivo partido de la Copa Mundial 2026

Análisis de la plantilla completa de Corea del Sur para su crucial partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, destacando las estrellas que juegan en Europa y el equilibrio entre experiencia y juventud.

La Selección de Corea del Sur se prepara para su próximo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un encuentro que muchos consideran el más difícil e importante del certamen para los Tigres Asiáticos .

El equipo, que viene de ganar en su debut, cuenta con una plantilla repleta de estrellas que juegan en las mejores ligas del mundo. Entre los nombres más destacados se encuentran Min-jae Kim del Bayern Múnich, In-beom Hwang del Feyenoord, Jens Castrop del Borussia Mönchengladbach y Kang-in Lee del Paris Saint-Germain. La escuadra surcoreana mezcla experiencia y juventud, con jugadores como el capitán Son Heung-min, de 33 años, que sigue siendo la gran referencia y máximo anotador histórico del equipo.

La defensa está sólidamente comandada por Kim Min-jae, uno de los centrales más cotizados del mundo, y cuenta con lateralazos como Young-woo Seol del Estrella Roja de Belgrado. En el mediocampo, la creatividad la aportan figuras como el propio Hwang In-beom, autor del primer gol en el debut, y el prometedor Kang-in Lee. El ataque es variado y potente, con delanteros como Hyeon-gyu Oh, Hee-chan Hwang y Gue-sung Cho, todos con recorrido en Europa.

La lista completa de convocados incluye a porteros como Bum-keun Song y Hyeon-woo Jo; defensas adicionales como Han-beom Lee, Kim Tae-hyeon, Lee Gi-hyuk y Cho Wi-je; laterales como Lee Tae-seok y Kim Moon-hwan; mediocampistas como Park Jin-seob, Paik Seung-ho, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Lee Jae-sung y Lee Dong-gyeong; y extremos como Eom Ji-sung y Yang Hyun-jun. Cada jugador trae consigo estadísticas de partidos con la selección, goles en la temporada actual y una cotización de mercado que refleja su valía.

El duelo frente a su próximo rival, que genera dudas sobre su nivel competitivo, será crucial para definir las aspiraciones de Corea del Sur en el torneo. El equipo dirigido por [Nombre del Entrenador, si se conoce] busca superar la fase de grupos y aspirar a lo más alto, apoyándose en la calidad individual y el trabajo colectivo de una de las selecciones más fuertes de Asia





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