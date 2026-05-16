Corea se une a México y otros equipos en el Mundial 2026 con una generación de élite y una importante base de futbolistas en ligas europeas

Corea ha confirmado su participación en el Mundial 2026 con una generación de élite en Europa y la MLS, entre los que destaca Heung min Son, el favorito de los fans tricolores. Corea apostará por una plantilla con experiencia internacional y una importante base de futbolistas que actualmente militan en ligas europeas.

La selección asiática compartirá grupo con México , incluyendo a Chequia y Sudáfrica en el Mundial 2026 . Corea oficializó su convocatoria con una generación de élite en Europa y la MLS , entre los que destaca Heung min Son, el favorito de los fans tricolores.

Corea apostará por una plantilla con experiencia internacional y una importante base de futbolistas que actualmente militan en ligas europeas. Entre los nombres que generaron atención está el jugador del Gangwon, quien apenas registra una internacionalidad con el combinado definitivo, y el medio del Feyenoord, quien había presentado molestias físicas en semanas recientes.

La convocatoria reflejó la intención de Corea por competir con una estructura equilibrada entre experiencia internacional y futbolistas que atraviesan un buen momento en distintas ligas del mundo. Además, Heung min Son se sorprendió con el Estadio Cuauhtémoc previo al duelo ante Cruz Azul, mientras que la selección nacional enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en su preparación. Más adelante, enfrentará a Corea del Sur y concluirá la primera ronda contra Chequia





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