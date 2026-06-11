La legisladora local al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata se sorprendió al ver la enorme corona de flores fúnebre, con un lístico, con el mensaje, por lo que inmediatamente lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la estatal preventiva y del ejérquíco. El perímetro de acceso a la casa de la diputada priista fue acordonado para que los peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaran su trabajo dey testimonios que permitan identificar a las personas que le colocaron el arreglo floral fúnebre. Dejan corona fúnebre frente a casa de diputada del PRI en Sinaloa; Fiscalía investiga el hecho. Foto: Especial.Paola Gárate, en las ltimas fechas, desde la tribuna del Congreso del estado ha dado a conocer su posicionamiento sobre el clima deque se vive y ha reclamado a las autoridades por su pasividad en el tema de las personas desaparecidas. En el que operadores de su partido fueron por grupos armados, ella fue una de las víctimas de dicha jornada de violencia.Como política de oposición hacia el gobierno local, en sus intervenciones ha eludido el tema de las solicitudes de detencion de los Estados Unidos, contra, también con licencia y ocho personas ms, entre ellas un senador y exfuncionarios.

La legisladora local al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata se sorprendió al ver la enorme corona de flores fúnebre, con un lístico, con el mensaje, por lo que inmediatamente lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la estatal preventiva y del ejérquíco.

El perímetro de acceso a la casa de la diputada priista fue acordonado para que los peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaran su trabajo dey testimonios que permitan identificar a las personas que le colocaron el arreglo floral fúnebre. Dejan corona fúnebre frente a casa de diputada del PRI en Sinaloa; Fiscalía investiga el hecho. Foto: Especial.

Paola Gárate, en las ltimas fechas, desde la tribuna del Congreso del estado ha dado a conocer su posicionamiento sobre el clima deque se vive y ha reclamado a las autoridades por su pasividad en el tema de las personas desaparecidas. En el que operadores de su partido fueron por grupos armados, ella fue una de las víctimas de dicha jornada de violencia.

Como política de oposición hacia el gobierno local, en sus intervenciones ha eludido el tema de las solicitudes de detencion de los Estados Unidos, contra, también con licencia y ocho personas ms, entre ellas un senador y exfuncionarios





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