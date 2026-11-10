Coroneo ocupa el primer lugar estatal en remesas per cápita en Guanajuato

Coroneo, Guanajuato, encabeza la recepción de remesas per cápita del estado con más de 54 mil pesos por habitante, lo que dinamiza su comercio local.

El municipio de Coroneo, en Guanajuato, se colocó en el primer lugar estatal en recepción de remesas per cápita, con más de 54 mil pesos por habitante. La información fue difundida por el diario Correo, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi). El presidente municipal, Velázquez Esquivel, señaló que este resultado confirma la importancia de la migración para la economía local.

De acuerdo con el alcalde, los recursos enviados desde Estados Unidos fortalecen el consumo y dinamizan el comercio en el municipio, donde una parte considerable de las familias depende de esos ingresos. El ranking estatal coloca a Coroneo por encima de León en recepción de remesas per cápita.

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Cómo Coroneo se posicionó como líder estatal en remesas

Coroneo se ubicaba en el tercer lugar estatal en recepción de remesas per cápita el año anterior. Velázquez Esquivel afirmó que el nuevo posicionamiento representa un avance significativo y evidencia la fuerte relación económica y social que el municipio mantiene con sus habitantes que radican en el extranjero.

Según el presidente municipal, las remesas no solo representan un respaldo económico para las familias. También generan una derrama importante en el comercio y en los distintos sectores productivos de Coroneo, lo que se traduce en un mayor movimiento para los establecimientos comerciales.

Velázquez Esquivel reconoció que estas cifras también reflejan la dependencia económica de los recursos enviados por los migrantes. Advirtió que esta situación cobra especial relevancia ante el panorama migratorio en Estados Unidos, particularmente por las deportaciones y las dificultades que enfrentan los paisanos para permanecer en ese país.

Atención a migrantes deportados y apoyos estatales en Coroneo

La Dirección del Migrante de Coroneo atendió durante 2026 a 19 personas que acudieron a solicitar orientación o apoyo relacionado con su condición migratoria. De ellas, 14 fueron atendidas mediante gestiones para acceder a programas de apoyo del Gobierno del Estado, mientras que cinco únicamente pidieron información y no dieron seguimiento.

De los 14 casos que continuaron con el procedimiento, diez personas ya recibieron algún tipo de apoyo y cuatro más se encuentran en proceso de obtenerlo. Estos programas contemplan la entrega de herramientas y recursos para que quienes fueron deportados puedan iniciar una actividad productiva y generar ingresos para sus familias.

Velázquez Esquivel reconoció que la cifra podría parecer reducida. Sin embargo, indicó que para un municipio de aproximadamente 11 mil 200 habitantes representa un número importante de personas que enfrentan las consecuencias de la situación migratoria.

Clubes migrantes y proyecto 2x1 en La Huerta

Coroneo no contaba con clubes migrantes formalmente constituidos, pero actualmente tiene tres organizaciones de este tipo. La administración municipal busca aprovechar la participación de estos paisanos para impulsar proyectos de beneficio colectivo en sus comunidades de origen.

Como resultado de este acercamiento, se concretó recientemente el primer acuerdo con uno de los clubes migrantes para ejecutar una techumbre en una plaza pública de la comunidad de La Huerta. El proyecto se realizará bajo el esquema 2x1, en el que participan con aportaciones económicas los migrantes, el Gobierno del Estado y la administración municipal.

El esquema retoma el modelo de colaboración que anteriormente se manejaba mediante el programa 3x1 para Migrantes. Según el alcalde, este tipo de iniciativas permiten que los recursos y el compromiso de los paisanos se traduzcan en infraestructura y mejores espacios para las comunidades.

El presidente municipal precisó que tiene identificados dos condados en Estados Unidos donde se concentra entre el 65 y el 70 por ciento de los migrantes originarios del municipio. Por ello, la administración busca mantener una comunicación permanente y fortalecer los vínculos con ellos.

Manuel Doblado: remesas impulsan el comercio local

En el municipio de Manuel Doblado, las remesas han incentivado el crecimiento del comercio local. Una autoridad municipal indicó que el alza en el precio del dólar también ha favorecido a las familias de la localidad.

Según la misma fuente, a lo largo de los años varios integrantes de las familias del municipio han decidido buscar el sueño americano, por lo que la presencia de migrantes es amplia. Los beneficios económicos derivados de ese flujo migratorio se reflejan en el día a día de los hogares que reciben apoyo desde el extranjero.