La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 revela que el 68.5% de las unidades económicas en Guanajuato califican de corruptas a las corporaciones de tránsito municipales.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 (ENVE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI), revela una imagen crítica de la confianza empresarial en las autoridades de seguridad local. Los datos indican que casi siete de cada diez unidades económicas en la entidad califican de corruptas a las corporaciones municipales de tránsito. Este porcentaje supera ampliamente las calificaciones otorgadas a jueces y a la policía preventiva municipal, situando a los cuerpos de tránsito en el último escalafón de percepción de honestidad.

Percepción de corrupción supera a otras autoridades

De un total de 266 mil 815 unidades económicas consultadas en el estado, el 68.5 por ciento identificó a las corporaciones municipales como corruptas. En contraste, apenas el 19.5 por ciento de las empresas manifestaron una percepción positiva sobre estas autoridades. Esta cifra destaca por ser significativamente mayor que las percepciones negativas dirigidas hacia otras figuras de autoridad presentes en la región.

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Jueces y policía obtienen mejores calificaciones relativas

Las corporaciones municipales de tránsito encabezan las respuestas de mucha desconfianza con un 19.4 por ciento, seguidas de cerca por la policía preventiva municipal con un 15.9 por ciento. Esta situación contrasta con la percepción hacia los jueces, donde el 27.9 por ciento de las unidades económicas tuvo una opinión positiva. Asimismo, el 26.4 por ciento de las empresas consultadas mostraron una valoración positiva de la policía preventiva municipal.

Confianza en fuerzas federales y otras autoridades

La encuesta también evaluó la confianza de las empresas mediante cuatro categorías: mucha confianza, algo de confianza, algo de desconfianza y mucha desconfianza. La Fuerza Aérea Mexicana obtuvo el mayor porcentaje de respuestas de mucha confianza con un 42 por ciento. La Marina se ubicó en segundo lugar con un 39.3 por ciento, mientras que el Ejército registró un 26.1 por ciento.

Otras fuerzas federales obtuvieron percepciones menores en términos de reconocimiento. La Fuerza Aérea Mexicana fue citada en un 13.6 por ciento, la Marina en un 19.6 por ciento y el Ejército en un 26.1 por ciento. Las respuestas restantes correspondieron a empresas que no manifestaron una opinión o que no identificaron a esas autoridades en su región específica. La Guardia Nacional fue una de las figuras de autoridad más reconocidas en general entre las unidades económicas consultadas.

Indicadores alternativos muestran incidencia distinta de corrupción

Aunque la percepción de las empresas coloca a las corporaciones municipales entre las autoridades peor evaluadas, otros indicadores muestran un panorama distinto sobre la incidencia real de corrupción en Guanajuato. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), también elaborada por el INEGI, la entidad registró 17 mil 834 experiencias relacionadas con trámites, pagos, solicitudes de servicios y otras interacciones personales con servidores públicos.

Estas experiencias corresponden a usuarios de 18 años o más que habitan en localidades urbanas de 100 mil habitantes o más. Por cada 100 mil habitantes, se registraron estas interacciones. La entidad se ubicó dentro de la denominada "meta optimista" rumbo a 2050. Este estatus fue planteado por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) a través de sus indicadores de seguimiento.

Otra medición proviene del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) mediante su Índice de Competitividad Estatal 2026. En el componente de sistema político y gobiernos, Guanajuato registró un 80 por ciento en el corte correspondiente a 2025. Este resultado lo ubicó en el décimo lugar nacional con el mayor registro en dicha categoría. Estos datos sugieren una discrepancia entre la percepción subjetiva de corrupción en el tránsito y los indicadores objetivos de competitividad institucional.