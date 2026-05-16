Correo de Noticia: Confirman que Luis Miguel estuvo ingresado en un hospital de Nueva York y descubre que su pareja Paloma Cuevas se convirtió en su principal apoyo durante la estancia.

El artista Luis Miguel fue ingresado en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, lo que ha generado alarmas en el mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas al entorno, se sospecha que tiene problemas cardíacos y que está siendo observada de cerca por expertos médicos. Paloma Cuevas, su actual pareja y colaboradora en El Gordo y La Flaca, ha confirmado su apoyo y tranquilidad a los seguidores, especialmente dado que se encuentra acompañada por su círculo más íntimo.

Las alarmas en el mundo del espectáculo se encendieron tras revelarse que el cantante Luis Miguel fue ingresado desde el pasado lunes en un hospital de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

"El Sol de México" se encuentra actualmente bajo una estricta observación médica debido a supuestos problemas cardíacos, según informaron fuentes cercanas al entorno del artista. A pesar del hermetismo que suele rodear la vida privada del intérprete, la periodista Gelena Solano detalló que el hospital donde se hospeda cuenta con especialistas de primer nivel. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Hay un trato muy especial.

¿Luis Miguel continúa hospitalizado? También adelantó que, si su evolución continúa de manera favorable, el cantante podría recibir el alta médica la próxima semana, así que por el momento seguirá hospitalizado. Las cuentas oficiales del artista no han dado a conocer ningún comunicado sobre la supuesta hospitalización.

"En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene" Paloma Cuevas con Luis Miguel En medio de este difícil momento de salud, el intérprete de"La Incondicional" no ha estado solo.

La reportera de El Gordo y La Flaca reveló que su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se convirtió en su principal apoyo en la suite médica. Me cuentan que no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente.

La presencia de Cuevas confirma la solidez de su relación y lleva un poco de tranquilidad a los seguidores del cantante, sabiendo que se encuentra acompañado por su circulo más íntimo. Se espera que durante los próximos días den a conocer lo que sucederá con el cantante tanto médica como profesionalmente. Por ahora no hay ningún show preparado





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luis Miguel Hospitalización Paloma Cuevas Observación Médica Primeros Auxilios Estado De Salud Especialistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiacoSupuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema

Read more »

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declara no culpable en Nueva York, EUSe presenta ante jueza

Read more »

Paloma Cuevas no se le despega: actualizan el estado de salud de Luis Miguel, hospitalizado en Nueva YorkEl cantante de baladas también conocido como 'El Sol de México' estaría internado en un hospital de la Ciudad de Nueva York por supuestos problemas cardiacos

Read more »

Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva YorkEsto se dijo

Read more »