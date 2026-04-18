Corrupción en la Fiscalía y Avances en Infraestructura Marcan la Agenda Política

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoce la corrupción como un grave problema interno que busca erradicar, evidenciado por el caso de feminicidio de Edith, donde familiares denunciaron extorsión por parte de un funcionario. Paralelamente, se anuncian fechas tentativas para la inauguración del tren suburbano al AIFA y se prepara la apertura de una ciclovía en Calzada de Tlalpan.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ha puesto de manifiesto la profunda problemática que aqueja a su institución: la corrupción . Ha declarado abiertamente que este mal, al que ha calificado como un cáncer, es uno de los principales obstáculos y su compromiso es erradicarlo por completo.

Las recientes declaraciones surgen tras el desgarrador caso del feminicidio de Edith, un suceso que no solo ha conmocionado a la sociedad, sino que también ha puesto en evidencia la persistencia de prácticas corruptas en el seno de la procuración de justicia. Los familiares de la víctima, en su desesperación por encontrar justicia y a su ser querido, se vieron obligados a realizar bloqueos en vialidades y a llevar a cabo su propia investigación para dar con el paradero de Edith. Sin embargo, su calvario no terminó ahí. Para su indignación y sorpresa, uno de los funcionarios de la fiscalía les solicitó dinero bajo la promesa de agilizar la atención de su caso. Este lamentable episodio ha generado una fuerte reacción tanto de la propia fiscal como de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ambas han asegurado que se aplicará todo el peso de la ley contra aquellos involucrados en actos delictivos, ya sea por la comisión del feminicidio en sí o por los actos de corrupción que han surgido en torno a la investigación. En este contexto, se ha informado que un policía de investigación ya se encuentra bajo indagatoria, lo que representa el primer paso hacia la rendición de cuentas. La sociedad observa con atención cómo se desarrollarán estos procesos y espera que las promesas de erradicación de la corrupción se traduzcan en acciones concretas y ejemplares que restauren la confianza en las instituciones de justicia. En el ámbito de la infraestructura y el transporte, se han dado noticias significativas respecto a la esperada conexión ferroviaria entre la estación Buenavista del Suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Si bien se había proyectado que esta obra estaría lista antes del periodo vacacional de Semana Santa, finalmente se ha anunciado una fecha tentativa para su inauguración. Será durante el próximo fin de semana, específicamente entre el 25 y 26 de abril, cuando la presidenta Rosa Icela Rodríguez, según lo anunciado en la conferencia mañanera de ayer, cortará el listón inaugural. No obstante, la incertidumbre persiste en cuanto a las condiciones operativas con las que iniciará sus funciones el tren. La principal duda radica en si el servicio se ofrecerá como una ruta exprés, es decir, sin realizar paradas intermedias, permitiendo un viaje directo desde la Ciudad de México hasta el AIFA, tal como todo parece indicar que será. La otra posibilidad es que se abran todas las estaciones contempladas en el trayecto, lo cual implicaría un tiempo de viaje mayor. La claridad en este aspecto es fundamental para que los usuarios puedan planificar sus traslados de manera efectiva. La apertura de esta nueva línea de transporte representa un avance importante en la conectividad de la zona metropolitana y se espera que impulse el desarrollo económico y social de la región. Finalmente, en lo que respecta a la promoción del deporte y la movilidad sostenible, se tiene conocimiento de que todo está listo para la inauguración de la ciclovía en la Calzada de Tlalpan, denominada La Gran Tenochtitlan. Las preparaciones incluyen la disposición de bicicletas de Ecobici para aquellos que deseen participar en la rodada inaugural, buscando fomentar el uso de este medio de transporte. Como un incentivo adicional y para atraer un mayor número de asistentes, se rifarán cortesías para el Tour de Francia y bicicletas de la reconocida marca Benotto entre los participantes. Esta iniciativa fue adelantada por el titular de los Pilares en la capital del país, subrayando el compromiso de la administración local con la creación de espacios seguros y atractivos para la práctica del ciclismo y la promoción de un estilo de vida saludable. La apertura de esta ciclovía se suma a los esfuerzos por mejorar la infraestructura ciclista en la Ciudad de México y por fomentar alternativas de transporte ecológicas y eficientes, contribuyendo a la reducción de la contaminación y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes





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