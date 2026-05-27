Corrupción en los partidos políticos de Coahuila sigue siendo percibida como muy frecuente

Una nueva ENCIG revela que el 79,4 % de los coahuilenses cree que la corrupción es muy frecuente en los partidos políticos, apenas mejorando 1,2 puntos porcentuales en diez años y situando al estado como el segundo con peor imagen institucional del país.

La última edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ( ENCIG ), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que la percepción de corrupción en los partidos políticos de Co‑ahuila se mantiene en niveles alarmantes y apenas ha mejorado en la última década.

Según los datos, el 79,4 % de los encuestados considera que la corrupción es muy frecuente dentro de los partidos, situando a la entidad como la segunda con peor imagen institucional, solo superada por las corporaciones policiales, cuyo índice de prevalencia alcanza el 82,2 %. El estudio muestra que el 40,1 % de la población califica los actos corruptos como muy frecuentes y otro 39,3 % los describe como frecuentes, mientras que apenas un 20,7 % los juzga poco frecuentes, inexistentes o se declara sin opinión al respecto.

Este escenario se mantiene estable pese a la constante actividad electoral que Co‑ahuila ha experimentado en los últimos años, entre procesos locales y federales. Cuando se comparan los resultados con la ENCIG de cierre de 2023, la percepción de corrupción frecuente o muy frecuente disminuyó apenas 0,8 puntos porcentuales, pasando del 80,2 % al 79,4 % actual.

La evolución a diez años también revela escasa variación: en 2015 el 80,6 % de los coahuilenses expresaba una visión negativa sobre la integridad de los partidos políticos, lo que implica una mejora de solo 1,2 puntos porcentuales en una década. Este estancamiento sugiere que, pese a los esfuerzos institucionales y a la vigilancia ciudadana, la desconfianza sigue arraigada y no se han logrado avances significativos en la percepción de transparencia y rendición de cuentas.

A nivel nacional, el promedio de la población que considera la corrupción en los partidos como frecuente o muy frecuente es del 83,9 %, lo que sitúa a Co‑ahuila ligeramente por debajo de la media del país, con una diferencia de 4,5 puntos porcentuales. Sin embargo, la brecha no es suficiente para considerar que la entidad haya superado de manera sustancial el problema estructural de la corrupción política.

Los resultados de la ENCIG ponen de relieve la necesidad de impulsarse reformas más contundentes, fortalecer los mecanismos de fiscalización interna de los partidos y fomentar una cultura de integridad que logre cambiar la percepción ciudadana a largo plazo





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