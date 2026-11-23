Investigación por corrupción en Magdalena Contreras revela más de 100 millones de pesos en contratos amañados, extorsión a comerciantes y desvío de recursos sociales.

La administración anterior de la Alcaldía de Magdalena Contreras enfrenta una compleja investigación judicial que destapa irregularidades masivas en la gestión pública. Se han identificado indicios sólidos de contratos públicos amañados, pagos indebidos y conflictos de interés evidentes entre los procesos de asignación y las empresas beneficiarias.

Extorsión y fraude en programas sociales

Iván Pérez Salazar, ex director general de Jurídico y Gobierno, es investigado actualmente por el delito de extorsión contra comerciantes. La denuncia sostiene que su área amenazaba con clausurar negocios que cumplían todas las normativas, obligando a los dueños a solicitar recursos de revisión que el propio funcionario debía atender para facilitar pagos o favores.

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Paralelamente, Guadalupe Bernal Estrada, ex directora general de Desarrollo Social, enfrenta señalamientos por alterar los requisitos de los programas de apoyo. Se ha constatado que al menos cuatro hombres figuran erróneamente en el padrón de beneficiarios, cuando estos recursos estaban diseñados exclusivamente para mujeres, violando las bases del programa.

Blanca Esthela de La Cruz, ex directora general de Fomento Económico, dirige otra línea de investigación por presunta intención electoral. Su oficina dirigió recursos a líderes que ya recibían otras ayudas, ignorando el requisito de exclusividad. Esta estrategia no logró frutos políticos, ya que Luis Gerardo Quijano no obtuvo la reelección en las elecciones de 2024.

Magnitud del desvío en obra pública

Rufino Carmona León, ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, fue convocado a declarar por la ejecución de proyectos sin apego a especificaciones técnicas. Se le imputa la falta de documentación que acredite la calidad de materiales y la seguridad estructural de las obras realizadas durante este período.

La magnitud financiera del caso es crítica, ya que se estima que más de 114 millones de pesos fueron desviados a través de empresas vinculadas en los contratos de obra pública. Esta cifra representa solo una parte del daño patrimonial, pues aún no se cuantifica el perjuicio derivado del mal manejo de los programas sociales y los casos de corrupción en las áreas jurídicas.

Implicaciones y próximos pasos judiciales

La revelación inicial provino del diario La Razón, pero el proceso indagatorio ha expandido el alcance del escándalo a la mitad del gabinete del exalcalde Luis Gerardo Quijano. Diversos funcionarios de alto nivel se encuentran en situación de comparecer, lo que sugiere un esquema organizado de irregularidades sistemáticas.

Las autoridades judiciales ya han recibido las observaciones y las solicitudes de investigación formal. El siguiente paso depende de la determinación legal sobre la responsabilidad penal de cada implicado, mientras la sociedad demanda transparencia y recuperación de los recursos públicos malversados.