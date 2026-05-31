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Corte de agua en Tláhuac hasta el lunes 8 de junio por reparación de pozo

Ciudad De México / Servicios Públicos News

Corte de agua en Tláhuac hasta el lunes 8 de junio por reparación de pozo
AguaTláhuacCorte De Agua
📆5/31/2026 10:51 PM
📰heraldodemexico
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La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó sobre la suspensión del suministro en varias colonias de Tláhuac por reparaciones en el Pozo Escudo Nacional. El servicio se restablecerá el 8 de junio a mediodía. En Iztapalapa ya se normalizó el servicio tras mantenimiento.

El suministro de agua potable se verá interrumpido en varias colonias de la alcaldía Tláhuac , en la Ciudad de México, debido a trabajos de reparación en la bomba del Pozo Escudo Nacional, según informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua ( SEGIAGUA ).

La dependencia señaló que el servicio se restablecerá el próximo lunes 8 de junio a las 12:00 horas, una vez concluidas las labores. Mientras tanto, los vecinos afectados podrán solicitar el apoyo de pipas de agua a través de la Línea H2O marcando el *426. En contraste, en la alcaldía Iztapalapa ya se ha restablecido el suministro tras finalizar trabajos de mantenimiento en el cableado de XLP del rebombeo Consejo Agrarista, lo que benefició a varias colonias de esa demarcación.

La SEGIAGUA reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir los canales oficiales para evitar la desinformación

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