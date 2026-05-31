Corte de agua en Tláhuac hasta el lunes 8 de junio por reparación de pozo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó sobre la suspensión del suministro en varias colonias de Tláhuac por reparaciones en el Pozo Escudo Nacional. El servicio se restablecerá el 8 de junio a mediodía. En Iztapalapa ya se normalizó el servicio tras mantenimiento.

El suministro de agua potable se verá interrumpido en varias colonias de la alcaldía Tláhuac , en la Ciudad de México, debido a trabajos de reparación en la bomba del Pozo Escudo Nacional, según informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua ( SEGIAGUA ).

La dependencia señaló que el servicio se restablecerá el próximo lunes 8 de junio a las 12:00 horas, una vez concluidas las labores. Mientras tanto, los vecinos afectados podrán solicitar el apoyo de pipas de agua a través de la Línea H2O marcando el *426. En contraste, en la alcaldía Iztapalapa ya se ha restablecido el suministro tras finalizar trabajos de mantenimiento en el cableado de XLP del rebombeo Consejo Agrarista, lo que benefició a varias colonias de esa demarcación.

La SEGIAGUA reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir los canales oficiales para evitar la desinformación





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