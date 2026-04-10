Corte de NY retrasa la sentencia de “El Mayo” Zambada hasta mayo: ¿Qué secretos revelará?

La Corte de Nueva York pospone la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para el 18 de mayo. El capo podría revelar secretos sobre corrupción en México a cambio de una reducción de su condena.

La Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, ha pospuesto la audiencia de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, para el 18 de mayo. La decisión, tomada a petición tanto de la defensa como de los fiscales federales, representa un nuevo capítulo en el caso de uno de los capos más importantes del narcotráfico a nivel internacional.

Originalmente programada para el 13 de abril, la audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del juez federal Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Esta postergación sugiere la complejidad de las negociaciones y la posible cooperación de Zambada con las autoridades estadounidenses, lo que podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México.\“El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo, podría convertirse en un testigo clave para el gobierno de Estados Unidos. Su declaración de culpabilidad, parte de la estrategia de su defensa liderada por Frank Pérez, abre la posibilidad de un acuerdo de cooperación con los fiscales. La llegada de Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, despertó especulaciones sobre su rol como posible testigo protegido. A través de su defensa, logró que se retirara la posibilidad de la pena de muerte, lo que indica la importancia de su testimonio y la disposición de las autoridades a negociar. Se le considera una pieza clave para desentrañar la red de corrupción que facilitó el ascenso del Cártel de Sinaloa, con el potencial de revelar nombres de figuras políticas, policiales, militares y gubernamentales que pudieron estar involucradas en el financiamiento y protección de las actividades delictivas.\La sentencia de Zambada García, de acuerdo con las leyes federales, podría implicar cadena perpetua por delitos como conspiración internacional para el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas y asesinatos. Sin embargo, un acuerdo de cooperación podría resultar en una reducción de su condena, similar a lo sucedido con su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”. La posibilidad de libertad en un plazo de cinco a siete años, después de cumplir parte de su sentencia, pone de manifiesto la importancia estratégica de su testimonio para desmantelar la estructura delictiva y las relaciones de poder que sustentan el narcotráfico en México. El caso de “El Mayo” Zambada representa un hito en la investigación de la corrupción asociada al narcotráfico, con la expectativa de revelar secretos que podrían tener un impacto significativo en la política y la seguridad de México





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