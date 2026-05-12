Cortes de luz afectan suministro de agua en la zona sur de Guanajuato capital

Los cortes de luz afectan de nuevo el suministro de agua potable en la zona sur de Guanajuato capital, un mes y medio después del apagón inicial que afectó la red hídrica y principalmente dicha área. Los vecinos de algunas colonias comenzaron a reportar afectaciones en el suministro de agua potable a las 12 de la noche de este martes, mientras que el organismo operador de agua potable del estado, SIMAPAG, emitió un comunicado para informar de un corte de luz en la batería de pozos de la comunidad de Puentecillas, que dota de líquido a múltiples fraccionamientos del sur.

Guanajuato, Gto. - Los cortes de luz vuelven a afectar el suministro de agua de la zona sur de la capital. SIMAPAG culpa a la Comisión Federal de Electricidad.

De nueva cuenta, a 11 días del primer apagón que afectó la red hídrica de la ciudad capital y principalmente la zona sur, se volvió a presentar afectación en el pozo de Puentecillas y, por consecuencia, deficiencias en el servicio a la población. A las 12 de la noche de este martes, vecinos de algunas colonias comenzaron a reportar afectaciones en el suministro de agua potable.

Al alba, el organismo operador de agua potable, el SIMAPAG, emitió un comunicado en sus redes sociales para informar de un corte de luz en la batería de pozos de la comunidad de Puentecillas, que dota de líquido a múltiples fraccionamientos del sur





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