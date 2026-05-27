Cortes de luz paralizan juzgados en el norte de Veracruz

Fallos en el suministro eléctrico obligaron a suspender actividades en varios juzgados y una actuaría municipal en los distritos de Ozuluama, Poza Rica, Huayacocotla, Pánuco y Tihuatlán, afectando la atención de asuntos urgentes.

Desde la semana pasada, diversos juzgados y una actuaría municipal del Poder Judicial de Veracruz, ubicados en la zona norte del estado, reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica que obligaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a suspender sus actividades y transferir los asuntos urgentes a los distritos judiciales más cercanos.

Los juzgados que suspendieron actividades fueron los de los distritos judiciales de Ozuluama, Poza Rica, Huayacocotla y Pánuco, así como la Actuaría Municipal de Tihuatlán. Esta situación generó retrasos en la atención de casos y preocupación entre los usuarios del sistema de justicia.

Los días 14, 15, 18, 19 y 20 de mayo, el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Ozuluama suspendió actividades debido a fallas eléctricas que afectaron las instalaciones y el desarrollo normal del trabajo del personal. Los asuntos urgentes fueron remitidos al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca. El 21 de mayo, el servicio se restableció y las actividades se reanudaron.

Sin embargo, ese mismo día se reportaron nuevas fallas en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectando a los juzgados Primero de Primera Instancia Civil, Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Primera Instancia de Justicia Laboral con competencia en materia Penal Oral y al Centro de Convivencia Familiar del Distrito Judicial de Pánuco. El 25 de mayo, las fallas eléctricas provocaron la suspensión de actividades en los juzgados de Primera Instancia Mixto y de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Huayacocotla.

Ese mismo día, también hubo interrupciones en la Actuaría Municipal de Tihuatlán. Al día siguiente, los juzgados Segundo de Primera Instancia Civil, Segundo de Primera Instancia Familiar y de Primera Instancia de Justicia Laboral del Distrito Judicial de Poza Rica se vieron afectados. Estas interrupciones constantes han generado un clima de incertidumbre y malestar entre los trabajadores judiciales y los ciudadanos que dependen de los servicios.

Se espera que la CFE tome medidas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y evitar mayores afectaciones al sistema de justicia en la región





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