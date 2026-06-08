Costo de corrupción por ciudadano en México alcanza nivel más alto en una década, según IMCO

Informe del IMCO basado en la ENCIG 2025 revela que el gasto promedio por persona en sobornos subió 15% y ya afecta a casi 7 millones de personas. La percepción de corrupción también aumenta en casi todo el país.

El Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) ha revelado que en 2025 el costo promedio de corrupción por ciudadano en México alcanzó los 5,432 pesos, lo que representa un incremento del 15% en comparación con 2023 y constituye el nivel más alto registrado en los últimos diez años.

Este dato se desprende del análisis de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 y evidencia una reversión en la tendencia a la baja que se observaba desde 2017. La corrupción, manifestada principalmente a través de sobornos o 'mordidas' en trámites y servicios públicos, ha generado un costo total acumulado para los ciudadanos de casi 25 mil millones de pesos, según datos del INEGI.

En total, 6.9 millones de personas que interactuaron con el sector público fueron víctimas de algún acto corrupto. El estudio también indica que la percepción sobre la frecuencia de la corrupción se mantiene elevada: cuatro de cada cinco mexicanos consideran que es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad, con un aumento del 83% al 84% entre 2023 y 2025.

A nivel estatal, Michoacán, Baja California y la Ciudad de México presentan los índices de percepción más altos (89%), mientras que Querétaro registra el más bajo (67%). La tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, y el 16% de los ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios fue víctima de algún acto de corrupción.

Entre 2023 y 2025, Hidalgo y el Estado de México registraron los mayores aumentos en prevalencia, en tanto que Chihuahua y Colima mostraron las mayores reducciones. Ante este escenario, el IMCO propone estrategias regulatorias enfocadas en los Polos de Desarrollo Económico, para implementar esquemas diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites empresariales. También recomienda impulsar capacidades digitales en gobiernos estatales y municipales, promoviendo el uso de aplicaciones y plataformas en línea que reduzcan tiempos, cargas administrativas y oportunidades de corrupción.

El instituto subraya que asegurar la integridad institucional y mejorar la interacción entre el Estado y la ciudadanía son condiciones indispensable para atraer inversión y detonar el crecimiento económico de México. Estos hallazgos contrastan con la promesa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar la corrupción 'de arriba para abajo', ya que el problema se ha agravado en el último tramo de su administración y al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum





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