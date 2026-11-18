Análisis profundo de las fracturas internas en Morena en estados clave como Michoacán y Nuevo León, contrastado con el éxito de la promoción turística de México en Madrid.

La representación oficial de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha sido catalogada como un éxito significativo, destacando el esfuerzo desplegado por la delegación estatal de Chiapas. Maru Culebro, quien encabezó la comitiva, reportó una permanencia de más de 15 días en Madrid, España, dedicada exclusivamente a la organización estratégica y la promoción de la entidad mexicana ante el mercado internacional. Este esfuerzo contrasta con las percepciones negativas sobre otros funcionarios, sugiriendo una división en la efectividad de la diplomacia comercial.

Relevo en Turismo de Chiapas y controversias

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar formalizó este martes la asunción de Segundo Guillén Gordillo como el nuevo titular del sector turístico en Chiapas. Las fuentes indican que el cambio de mando se debió a acusaciones dirigidas hacia la anterior funcionaria, Maru Culebro, quien habría priorizado el disfrute personal durante su estancia en Europa en lugar de la captación de visitantes. La transición marca un cambio de estrategia para la entidad, buscando revertir críticas sobre la rentabilidad de las campañas de promoción externa.

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Fiscalización de CiBanco y presión judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial, bajo la presidencia de Celia Maya, ha emitido un informe que establece una política de cero tolerancia ante conductas irregulares de los juzgadores federales. Esta posición de rigidez ha generado la expectativa de que se extienda a casos específicos, incluyendo las acciones del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México. La magistrada Mónica Cacho es objeto de scrutiny por permitir plazos amplios al extinto CiBanco, entidad señalada por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

Conflictos internos y tensiones en Morena

Michoacán se presenta como el escenario de conflicto más grave, con diferencias profundas entre militantes de Morena y su aliado, el Partido del Trabajo. Raúl Morón, senador considerado favorito para la coordinación, fue superado en las preferencias por Carlos Torres, apoyado por el gobernador Ramírez Bedolla. Esta dinámica llevó al Partido del Trabajo a ofrecerle la candidatura a Morón, quien rechaza el cambio para asegurar la nominación de Morena, respaldado por 75 mil profesores, lo que amenaza con una fractura organizativa.

Fracturas regionales y candidaturas impuestas

Las tensiones se propagan a otros estados, con Nuevo León donde Tatiana Clouthier, apoyada por el senador Waldo Fernández, amenaza con una ruptura debido a la candidatura de Clara Luz Flores. En Baja California Sur, la nominación de Manuel Cota fracturó al partido frente al gobernador Víctor Castro, quien impulsa a Milena Quiroga. Zacatecas también muestra disensión interna en el clan Monreal, mientras que Chihuahua, Campeche y Colima enfrentan protestas por imposiciones y renuncias en sus dirigencias estatales.