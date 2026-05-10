Crápula en carretera: Conductor fallece en accidente vehicular mientras viajaba en Volkswagen Jetta

Un conductor perdió la vida tras un accidente de tránsito en donde su vehículo Volkswagen Jetta cayó a un barranco, impactado frontalmente contra un talud. Otras cuatro personas resultaron heridas, pero nadie más perdió la vida. La víctima residía en la colonia Asturias, en Saltillo, y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

La víctima conducía un vehículo Volkswagen Jetta. Presuntamente, circulaban de sur a norte y, al llegar a una curva del ejido La Angostura, que se encuentra en remodelación , el vehículo pasó sobre arena y piedras.

Esa situación provocó que el conductor perdiera el control y el automóvil cayera a un barranco, donde la parte frontal se impactó contra un talud. El golpe causó la muerte instantánea del conductor y fue necesario atender a los cuatro sobrevivientes. Al lugar acudió personal de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva Municipal para tomar conocimiento de los hechos. Las autoridades acordonaron el área del percance para que Servicios Periciales realizara el peritaje de tránsito terrestre.

El carril con dirección a Saltillo permaneció cerrado durante dos horas. Las autoridades informaron que la víctima residía en la colonia Asturias, en Saltillo, y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley





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