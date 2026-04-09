Crítica a la Estrategia de Seguridad: Encubrimiento y Desapariciones en México

Análisis crítico sobre la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, señalando complicidad, ineficiencia y falta de transparencia en la búsqueda de desaparecidos. Se destacan las fallas en las políticas públicas y la corrupción existente, además de la controversia generada por ciertos personajes y contratos.

La estrategia de seguridad, vista como una victoria casi divina, parece encajarle al gobierno como anillo al dedo. 'Asentimiento, consentimiento'; pero en mi barrio le decíamos de otro modo, menos elegante y más preciso: encubrir. Hacer la vista gorda. Ser cómplice. Hacerse el desentendido. Esta política , orquestada desde las más altas esferas del Estado para desaparecer personas por motivos ideológicos o políticos, no acusa directamente a Sheinbaum de ser la mente maestra.

Sin embargo, es evidente, clarísimo, que las políticas actuales para combatir el problema han fracasado; que existen funcionarios públicos, como presidentes municipales, policías locales y elementos militares de diversos rangos, que actúan en complicidad con el crimen organizado. Esto resulta en que víctimas inocentes terminan muertas, y las morgues del país llevan años desbordadas, sin que exista, a dos décadas de iniciado este infierno, una solución efectiva. No hay una forma que pueda devolverle nombre a los huesos de las víctimas. Existen alrededor de 72 mil restos, en su mayoría huesos, que permanecen sin identificar en los anfiteatros del país, debido a una falta de recursos y voluntad política. El gobierno no condena al Estado mexicano, sino que le tiende una mano. Ofrece cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda de los desaparecidos. Para una presidenta con formación científica, ¿qué podría salir mal? Desconoce el trabajo del Comité que busca borrar el dolor de decenas de miles de seres humanos que buscan a sus seres queridos, con una varilla en la mano y una fotografía en el pecho. Ninguna conferencia matutina es suficiente para ocultar 72 mil huesos sin nombre. No existe retórica soberanista que pueda resucitar a un solo desaparecido. Juan Carlos Guerrero García envió una carta a Claudia Sheinbaum para disculparse por 'representar un problema adicional' para su gobierno. Cursi y empalagoso, invocó una cuna humilde, una reciente operación a corazón abierto e incluso la promesa de donar la mitad de sus ingresos a obras benéficas. La carta omite que sus contratos más cuantiosos, los números 641009837 y 641003824, que suman cerca de 4 mil millones de pesos, fueron otorgados durante el sexenio de López Obrador, con Petroservicios Integrales México. Guerrero García, para blindarse ante posibles investigaciones, advirtió que si continuaban las indagatorias en su contra, podrían verse afectados 33,500 barriles diarios de crudo y 450 millones de pies cúbicos de gas, en juego. Con el apoyo del Grupo Tabasco, quedaron neutralizadas tres indagatorias pendientes sobre asignación directa, cumplimiento y alianzas de los contratos. Dentro de Pemex se sabe que Guerrero García fue más directo con los funcionarios que con la Presidenta: advirtió que si la investigación seguía adelante... ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y mucho más





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