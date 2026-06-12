Críticas a la FIFA por sus precios de entradas en el Mundial de 48 equipos

La imagen de las filas vacías en el estadio de Guadalajara ha intensificado las críticas a la estrategia comercial de la FIFA para la primera Copa Mundial de 48 equipos.

La imagen de las filas vacías en el estadio de 46,000 localidades de Guadalajara ha intensificado las críticas a la estrategia comercial de la FIFA para la primera Copa Mundial de 48 equipos.

Corea del Sur y República Checa fueron a Guadalajara para ver el partido inaugural entre los coanfitriones México y Sudáfrica, pero la imagen de las filas vacías en el estadio de 46,000 localidades de Guadalajara, una ciudad con una arraigada cultura futbolística, ha intensificado las críticas a la FIFA por su modelo de precios. Algunos aficionados presentes en el estadio achacaron las filas de asientos vacíos a los elevados precios de las entradas y criticaron a la FIFA por su modelo de precios.

Defendió el miércoles los precios de las entradas de la FIFA tras las críticas de los aficionados, que argumentaban que el costo de asistir a los partidos se había vuelto prohibitivo. Afirmó que los precios de las entradas estaban a la par con los de otros grandes eventos deportivos y había destacado anteriormente el gran interés en toda América. Infantino afirmó que la demanda había superado las expectativas 'en un factor de 10 o más'.

Sin embargo, organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) han advertido de que unos precios 'excesivos' podrían excluir a los aficionados habituales. Según esta entidad, el costo de las entradas se ha multiplicado por cinco en comparación con el Mundial de Qatar de 2022





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