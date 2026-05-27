Críticas a la nueva iniciativa de reforma judicial de Sheinbaum y Alcalde

La propuesta de reforma constitucional presentada por Sheinbaum y Alcalde busca ajustar la reforma judicial de 2024, pero es criticada por su lenguaje soberbio, falta de evidencia objetiva y por admitir fallas en la elección judicial de 2025 sin ofrecer mecanismos de reparación.

El miércoles pasado, la Comisión Permanente recibió la iniciativa de reforma constitucional presentada por Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, cuyo propósito es reorientar los objetivos de la reforma judicial de 2024.

A diferencia de intentos anteriores del oficialismo para corregir fallos, como la propuesta de Olga Sánchez Cordero de semanas atrás, esta nueva iniciativa destaca por un lenguaje más soberbio desde el inicio, centrado en elogiar la reforma original mediante eufemismos y afirmaciones abstractas cargadas de ideología política, sin sustento objetivo verificable. El documento sostiene que la reforma judicial fue "la mejor alternativa" y que los cambios buscan "profundizar" los "logros" obtenidos para el pueblo, pero no incluye indicadores objetivos como estadísticas judiciales o informes de organismos nacionales e internacionales reconocidos que respalden dichas aseveraciones.

A pesar de los esfuerzos visibles en la exposición de motivos por evitar reconocer fracasos o deficiencias, los sinónimos se agotan y el texto admite que "como ocurre con toda transformación profunda... la primera experiencia práctica permite identificar áreas de oportunidad", lo que justifica "ejes de ajuste constitucional". Se reconoce que el proceso electoral de 2025 "mostró la conveniencia de precisar reglas constitucionales que garanticen... la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a la función jurisdiccional".

Sheinbaum y Alcalde indican que "retoman las experiencias y aprendizajes" de esa elección para que los Comités de Evaluación "cumplan cabalmente su misión al servicio del pueblo mexicano" y puedan evaluar de forma exhaustiva a los aspirantes. También señalan que el alto número de candidaturas por cargo dificultó la deliberación ciudadana, por lo que la propuesta "concentra la atención del electorado en un número manejable de decisiones" para emitir "un voto verdaderamente libre e informado".

Con esto, el Estado reconoce implícitamente que la elección judicial de 2025 no garantizó la competencia técnica de los jueces electos, que no se les evaluó exhaustivamente y que no se aseguró un voto libre e informado. Independientemente de los ajustes que pueda traer cualquier parche a la reforma, resulta preocupante que el propio Estado admita que la reforma judicial operó como un experimento político donde el conejillo de Indias fue el pueblo mexicano.

Mientras Morena "retoma experiencias y aprendizajes" de la elección judicial, miles de ciudadanos han sido ya juzgados por magistrados cuya capacidad técnica no fue evaluada y cuyo proceso de elección no derivó de un voto libre e informado, según la lógica de la 4T. Esta situación es grave, pues muchos pudieron haber perdido derechos de manera irreparable, sufriendo pérdidas injustificadas en su patrimonio, en la custodia de un hijo, en la pensión alimenticia o incluso la pérdida de la libertad personal.

Si hubiera una mínima intención de subsanar las deficiencias, la iniciativa debería contemplar mecanismos de reparación o no repetición, como la destitución de jueces, la responsabilidad patrimonial del Estado por daños conforme al artículo 109 constitucional, o la creación de una instancia judicial para particulares afectados por las "áreas de oportunidad" de la reforma. La cosa juzgada nunca ha sido un impedimento para Morena, pero la iniciativa tiene un enfoque puramente logístico: los cambios solo buscan reforzar el control político sobre la elección.

Respecto a la incompetencia técnica de los jueces, la propuesta se limita a programas de capacitación posteriores a la elección, sin incrementar el promedio académico ni los años de experiencia requeridos. El show de las sesiones de la Corte debe continuar





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