Las exportaciones de China se dispararon a un ritmo mayor de lo esperado en abril, superando las expectativas del 8.4% y acelerando frente al 2.5% registrado en marzo. Este rápido crecimiento representa un salvavidas para Pekín en los últimos años, al estancamiento de una economía con un gasto lento y una crisis de deuda persistente en el sector inmobiliario que lastran la actividad. Los analistas esperan con interés la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de abordar los motivos de fricción en las relaciones comerciales.

Las exportaciones de China se dispararon a un ritmo mayor de lo esperado en abril debido a la crisis económica provocada por la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales publicados este sábado.

Los envíos desde la potencia industrial asiática aumentaron un 14.1% interanual el mes pasado, superando la previsión del 8.4% de los economistas encuestados por Bloomberg. Además, aceleró significativamente frente al aumento del 2.5% registrado en marzo. Este auge representa un salvavidas para Pekín en los últimos años, ya que la economía con un gasto lento y una crisis de deuda persistente en el sector inmobiliario lastran la actividad.

Los analistas esperan con interés la reunión que se celebrará la próxima semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Las conversaciones, inicialmente previstas para finales de marzo, se retrasaron debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía al paralizar el tráfico marítimo a través del vital estrecho de Ormuz.

Para Trump, el enorme superávit de China en el comercio bilateral ha sido un importante punto de fricción. Antes de que se celebre esa cumbre, los datos oficiales mostraron este sábado que las exportaciones de China a Estados Unidos también crecieron un 11.3% interanual en abril, volviendo a los números verdes tras caer bruscamente un 26.5% en marzo.

Los economistas sostienen que el gigante asiático debería orientarse hacia un modelo de crecimiento impulsado más por el consumo de los hogares que por los motores tradicionales, como la inversión inmobiliaria y en infraestructura. En una señal positiva para el gasto interno, las importaciones de la segunda economía mundial escalaron un 25.3% interanual el mes pasado





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