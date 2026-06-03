Crecimiento de las indemnizaciones pagadas en México

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la cifra de las indemnizaciones pagadas ante fallecimientos, enfermedades, accidentes y daños patrimoniales cubiertos por los seguros representó un crecimiento de 8.1% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la cifra de las indemnizaciones pagadas ante fallecimientos, enfermedades, accidentes y daños patrimoniales cubiertos por los seguros representó un crecimiento de 8.1% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La cifra de las indemnizaciones pagadas durante el primer trimestre de 2026 alcanzó los 142,307 millones de pesos, lo que equivale a 1,580 millones de pesos al día. La mayor parte de estas indemnizaciones se destinaron a la reparación de vehículos, con 53,724 millones de pesos, mientras que los gastos médicos, salud y accidentes personales pagaron 35,518 millones de pesos, un crecimiento de 18% respecto a 2025.

La emisión de primas en enero-marzo de 2026 creció 4.8% en términos anuales, al ubicarse en 299,929 millones de pesos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) atribuyó el crecimiento observado en las indemnizaciones a la continua subida de los costos asociados a la atención médica y a la reparación de vehículos, así como al aumento en el número de personas que hacen uso de sus seguros.

La AMIS también destacó que la mayor parte de las indemnizaciones se destinaron a la reparación de vehículos, lo que refleja la importancia de tener un seguro de automóvil que cubra los costos de reparación en caso de accidentes. Además, la AMIS destacó que la emisión de primas en enero-marzo de 2026 creció 4.8% en términos anuales, lo que sugiere que la demanda de seguros continúa creciendo.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) es una organización que representa a las instituciones de seguros en México y trabaja para promover la estabilidad y la confiabilidad en el sector asegurador. La AMIS también proporciona información y análisis sobre el mercado asegurador mexicano y ofrece recursos y herramientas para ayudar a las instituciones de seguros a mejorar su desempeño y a servir mejor a sus clientes.

En resumen, la cifra de las indemnizaciones pagadas durante el primer trimestre de 2026 representó un crecimiento significativo en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refleja la importancia de tener un seguro que cubra los costos de atención médica, reparación de vehículos y otros gastos. La emisión de primas en enero-marzo de 2026 también creció significativamente, lo que sugiere que la demanda de seguros continúa creciendo.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) continuará trabajando para promover la estabilidad y la confiabilidad en el sector asegurador y para proporcionar información y análisis sobre el mercado asegurador mexicano





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