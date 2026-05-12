Crecimiento en los trabajadores activos mientras aumenta el número de pensionados y preocupación por el instituto

Este informe describe los desafíos que enfrenta el instituto y cómo los trabajadores activos cotizan una cantidad menor que hace diez años, mientras que el número de pensionados crece cada vez más.

En la actualidad, solo 2.6 trabajadores activos están aportando por cada pensionado, a diferencia de hace una década que eran diez los que lo hacían, indicó el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza.

Los jubilados de esta organización advierten que la situación para el instituto es complicada, por lo que se debe buscar la forma en que todos los sectores en conjunto puedan dar propuestas que ayuden a cambiar esto. El robo en un 'taxi' de material de una casa en obra gris en Fraccionamiento Atenas de Xalapa causó un fuerte impacto en los residentes





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