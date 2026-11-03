Crecimiento PIB México Q3 2026: Riesgos Exportaciones Cómputo y IA

El PIB mexicano creció 3.19% en Q3 impulsado por cómputo, pero analistas advierten vulnerabilidad por bajo valor agregado y dependencia de insumos asiáticos.

La economía mexicana registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.19 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, impulsada principalmente por las ventas externas de equipo de cómputo hacia Estados Unidos. Esta expansión económica, sin embargo, oculta una estructura vulnerable caracterizada por un bajo valor agregado nacional y una alta dependencia de insumos importados.

Vulnerabilidad del Valor Agregado Nacional

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que la dinámica actual presenta riesgos significativos para la estabilidad financiera interna. Por cada dólar exportado, 86 centavos corresponden a insumos traídos del extranjero, lo que limita sustancialmente la generación de empleo local y el consumo interno.

Also read El sector servicios impulsa el crecimiento del PIB mexicano en el tercer trimestre de 2026

La especialista explicó que las ventas de este tipo de mercancía han experimentado un aumento brutal entre enero y agosto, con un crecimiento anual de 209 por ciento. No obstante, este boom exportador no se traduce en derrama económica proporcional para los trabajadores mexicanos debido a la naturaleza ensambladora de la industria.

Concentración Excesiva en Electrónica

Las exportaciones totales del país avanzaron 29.34 por ciento en el periodo analizado, pero esta cifra está distorsionada por la fuerte participación del sector tecnológico. Si se excluye el equipo de cómputo, el crecimiento real de las ventas externas habría sido apenas de 7.02 por ciento.

Al comparar los datos respecto al año 2024, el incremento sería aún menor, situándose en 6.02 por ciento. Esta concentración indica que el 50 por ciento de todas las exportaciones mexicanas recaen en los capítulos arancelarios 84 y 85, que incluyen equipos informáticos y electrónicos diversos.

Siller Pagaza comparó esta situación con el auge automotriz anterior, destacando que la industria vehicular ofrecía mayor diversidad de productos y valor agregado. En contraste, el crecimiento actual depende de una oferta mucho más reducida y con menor impacto económico diversificado.

Competencia de Taiwán y Dependencia Asiática

Tras la guerra comercial iniciada por Donald Trump entre Estados Unidos y China, México se consolidó como el principal proveedor del vecino del norte. Sin embargo, Taiwán ha emergido como un competidor directo, incluso en aspectos arancelarios, posicionándose firmemente en las ventas estadounidenses.

Existe una paradoja crítica ya que la mayoría de los insumos para el ensamblaje provienen de Asia, específicamente de China y Taiwán. Las importaciones de estos componentes han subido 200 por ciento, creando una interdependencia peligrosa donde el principal rival comercial es también el principal fuente de materia prima.

Esta relación expone a México a posibles cambios regulatorios. Existe la amenaza de que la administración de Trump imponga reglas de origen más estrictas durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que podría limitar severamente la expansión de las exportaciones locales.

Riesgo por Desaceleración de Inversión en IA

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) en Estados Unidos ha sido el motor principal de la demanda de hardware mexicano. Solo 27 por ciento de las empresas estadounidenses utilizan actualmente estas tecnologías, lo que sugiere un potencial de adopción enorme pero también una volatilidad futura.

Los analistas advierten que la financiación de la expansión de la IA requiere gastos masivos, especialmente en infraestructura energética. A corto plazo, la insuficiencia del suministro eléctrico podría obligar a frenar los planes de inversión en tecnología, afectando directamente al sector externo.

Si la inversión en inteligencia artificial deja de crecer al ritmo actual, se producirá un efecto dominó que desacelerará la economía estadounidense y, consecuentemente, la de México. Además, las exportaciones de cómputo han aumentado el déficit comercial de Estados Unidos al pagar tarifas muy bajas, generando una arma de doble filo para ambas economías.