Crecimiento Sostenido de la Carga Aérea en el AIQ Impulsado por el Mercado Doméstico

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) reportó un aumento del 4.1% en el movimiento de carga durante el primer trimestre de 2026, gracias al fuerte desempeño de la mercancía doméstica. La carga internacional experimentó una ligera disminución.

El Aeropuerto Internacional de Querétaro ( AIQ ) ha experimentado un crecimiento constante en el movimiento de carga durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un total de 19,250.9 toneladas.

Este resultado representa un incremento anual del 4.1%, impulsado principalmente por el notable aumento en la mercancía doméstica. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirman que este crecimiento se alinea con la tendencia observada en el mismo período del año anterior, cuando la carga aérea creció un 4% a tasa anual.

Sin embargo, la dinámica interna revela un contraste significativo: mientras que la carga doméstica ha florecido, la carga internacional ha experimentado una disminución en su volumen. Este cambio en el panorama del transporte aéreo de carga subraya la creciente importancia del mercado interno para el AIQ. La carga doméstica movilizó 13,948.6 toneladas entre enero y marzo, lo que se traduce en un impresionante crecimiento del 8.1% en comparación con el año precedente.

Este aumento sustancial ha compensado la caída en los traslados internacionales, que sumaron 5,302.4 toneladas, registrando una disminución anual del 5%. La evolución de la participación de la carga internacional y doméstica en el volumen total movilizado en el AIQ es evidente. Durante el último año, la carga internacional ha reducido su cuota en 2.7 puntos porcentuales, mientras que la carga doméstica ha fortalecido su posición.

En el primer trimestre de 2026, la mercancía nacional representó el 72.5% del volumen total, mientras que la internacional contribuyó con el 27.5%. Esta tendencia indica una reconfiguración del mercado de carga aérea en Querétaro, con un enfoque cada vez mayor en las necesidades internas. En el mes de marzo de 2026, el AIQ movilizó 7,501.3 toneladas de carga, lo que representa un crecimiento anual del 6.1% y lo consolida en el cuarto lugar a nivel nacional.

Desglosando este volumen, la carga doméstica alcanzó las 5,344.2 toneladas, experimentando un crecimiento aún más significativo del 11.6%. Por otro lado, la carga internacional registró 2,157.2 toneladas, lo que implica una disminución del 5.4%. Es importante destacar que el volumen de marzo de 2026 representa el mayor tonelaje movilizado en un solo mes en la historia del AIQ, desde que se tienen registros en 2006.

El mes más cercano en términos de volumen fue marzo de 2023, cuando se trasladaron 7,445 toneladas. Esta cifra récord subraya la capacidad del AIQ para manejar un flujo creciente de mercancías y su papel crucial en la cadena de suministro nacional. En cuanto a la posición del AIQ entre los principales aeropuertos de carga del país, se ubica en el cuarto lugar durante el trimestre enero-marzo, aportando el 6.4% del volumen nacional total.

Los tres primeros lugares son ocupados por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con un 33.2%, seguido por los aeropuertos de Ciudad de México con un 20.4% y Guadalajara con un 16%. A pesar de no liderar el ranking general, el AIQ se destaca en un segmento específico del mercado.

Analizando el tipo de carga, el AIQ se posiciona como líder indiscutible en el segmento doméstico, movilizando 13,948.6 toneladas en el primer trimestre de 2026, lo que representa el 15.8% del volumen total movilizado en el país. Los aeropuertos de Ciudad de México y Monterrey ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con contribuciones del 14.5% y 10.8%.

En el ámbito de la carga internacional, el AIQ se ubica en el quinto lugar con 5,302.4 toneladas movilizadas entre enero y marzo de 2026, contribuyendo con el 2.5% del total. Los primeros lugares en este segmento son ocupados por el AIFA con un 46.1%, seguido por Ciudad de México con un 22.9%, Guadalajara con un 18.1% y Monterrey con un 4.5%.

Estos datos revelan la fortaleza del AIQ en el transporte de mercancías dentro del territorio nacional, mientras que su participación en el mercado internacional es relativamente menor. El crecimiento sostenido de la carga doméstica en el AIQ sugiere un potencial significativo para el desarrollo económico de la región de Querétaro y su integración en las cadenas de suministro nacionales.

La inversión continua en infraestructura y la optimización de los procesos logísticos serán clave para consolidar la posición del AIQ como un centro de distribución estratégico en México





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AIQ Aeropuerto De Querétaro Carga Aérea Mercancía Doméstica Crecimiento Económico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desgarrador: Papa León XIV carga consigo la foto de un niño libanés asesinado en bombardeo israelíDurante una breve entrevista, el Sumo Pontífice reveló que lleva en su cartera la foto de un pequeño que lo recibió hace unos meses en Líbano

Read more »

Explosión durante carga de gasolina deja cuatro jóvenes heridos en Los MochisLas autoridades iniciaron peritajes para determinar el origen del accidente ocurrido durante la carga de combustible

Read more »

Ciclovías de Silao son invadidas por automovilistas y vehículos de cargaEl tramo más afectado es la avenida Álvaro Obregón de Silao, donde usuarios señalan invasión constante. Piden delimitadores físicos y respeto a la señalización

Read more »

El Automovilismo en México Experimenta un Crecimiento SostenidoEl automovilismo mexicano se consolida como un deporte en auge gracias a nuevos talentos, la evolución de los campeonatos y el apoyo empresarial, destacando la participación activa de Alessandros Racing en diversas categorías nacionales como NASCAR México Series y Trucks México Series.

Read more »

Vivienda fraccional en México: AMPI alerta riesgos por crecimiento sin controlEl organismo advierte que el modelo puede fallar sin operación especializada, mercado suficiente y regulación clara, pese a su potencial como alternativa de acceso a la propiedad

Read more »

Cepal reduce proyecciones de crecimiento económico para México y la regiónLa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento moderado para México en 2024 y 2025, situándolo entre los países con menor expansión de la región. Se anticipa un bienio de baja expansión económica con un crecimiento promedio regional cercano al 2%.

Read more »