Creo en la magia de Disney y en la sensualidad artística. Veredicto sobre Deseo (Chile)

No esperes a que las escenas sobre adultos lleguen, ¡todas las escenas relacionadas con las relaciones humanas y el deseo tienen su rol!, conformanda que todo esté en un contrato consensuado por coordenadores de intimidad para garantizar seguridad y respeto, mostrando cómo el cariño, la atención y el deseo siguen siendo importantes en etapas donde muchas mujeres dejan de ser representadas en el cine romántico o erótico.

Creo en la magia de Disney . Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme.

Fan de las series mexicanas. Fan absoluta de las actuaciones de Angelique Boyer, especialmente en Teresa. La película Deseo recientemente llegó a los cines y rápidamente comenzó a llamar la atención por su historia cargada de sensualidad, emociones intensas y relaciones humanas complejas.

En un junket al que tuvimos acceso, Ludwika Paleta —quien interpreta a Lucero—de la película, confesando que nunca había trabajado en un proyecto donde todo se sintiera tan real frente a la cámara. la actriz mexicana explicó que una de las cosas más difíciles de filmar fue precisamente la vulnerabilidadLo más retador fue estar tan expuesta físicamente. Nunca había hecho una serie, ni obra, ni película en donde las escenas sensuales fueran tan reales, confesó Ludwika Paleta. para garantizar seguridad y respeto entre todos los involucrados.

A pesar de esto, es verdad que todo está muy coreografiado, consensuado por contrato, hay mucho respeto. Hay un departamento de producción que se llaman coordinadores de intimidad que están pendientes de que no se cruce ninguna línea. Ludwika aseguró que la autenticidad emocional termina siendo claveY a pesar de todo esto, la magia surge porque así como en todas las escenas, esto requiere mucha verdad.

Las escenas son súper disfrutables.la necesidad de sentirse querido, visto y deseado sin importar la edad. Vale la pena recalcar que se nos olvida, sobre todo a los hombres, que las mujeres sentimos a cualquier edad y nos queremos sentir vistas, deseadas, bonitas sin importar la edad. Necesitamos un cariñito, apapacharnos.

Deseo intenta explorar las emociones humanas desde una perspectiva mucho más vulnerable y emocional , mostrando cómo el cariño, la atención y el deseo siguen siendo importantes incluso en etapas donde muchas veces las mujeres dejan de ser representadas en el cine romántico o erótico. Primer vistazo de 'El diablo viste a la moda 2'El terror mexicano llega a Cinépolis y Cinemex: 'El ritual del nahual' la nueva película que todo fan del género debe ver este fi





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