Crianza sin Violencia: Más Allá de la Ausencia de Golpes

Reflexión sobre la importancia del respeto mutuo, la autenticidad y la autonomía en la crianza de los hijos, desmitificando la idea de que la crianza sin violencia implica la ausencia de emociones o reacciones.

Cuando reflexionamos sobre la crianza sin violencia, a menudo caemos en la trampa de imaginar una figura parental apacible, casi desprovista de emociones, lo cual constituye un error fundamental.

La crianza sin violencia no se define por la ausencia de reacciones, sino por la presencia de respeto mutuo, amor genuino y la comprensión profunda de que cada individuo es único e irrepetible. En la sociedad actual, persiste el desafío de distinguir claramente entre disciplina y autoritarismo, entre guía y obediencia ciega.

Durante mucho tiempo, hemos internalizado la creencia errónea de que la obediencia es una cualidad inherentemente humana, cuando en realidad lo es la autenticidad, la capacidad de ser fiel a uno mismo. Todos somos seres distintos, con experiencias, perspectivas y necesidades diferentes, y paradójicamente, en esa diversidad reside nuestra mayor similitud: ninguna historia de vida es idéntica a otra.

Entonces, ¿por qué insistimos en aplicar modelos educativos uniformes, esperando que todos los niños y niñas se desarrollen de la misma manera? Es común escuchar frases como “A mí me pegaron y salí bien”, pero lo que realmente se logró fue la supervivencia, no necesariamente un desarrollo pleno y saludable. Sin darnos cuenta, aprendimos a funcionar bajo la constante amenaza de un castigo, posponiendo tareas y decisiones importantes como si cada momento fuera una cuestión de vida o muerte.

Este patrón de comportamiento revela la falta de respeto que interiorizamos y transformamos en una norma personal, pagando un alto precio en términos de salud física y mental: gastritis, colitis, insomnio, ansiedad y depresión. La violencia en la crianza no se limita a los golpes o los gritos. La sobreprotección, aunque motivada por buenas intenciones, también puede ser una forma de violencia, ya que socava la autonomía y la confianza de los niños y niñas.

Los padres que intentan crear una burbuja protectora para evitar que sus hijos experimenten cualquier tipo de dolor, les impiden desarrollar la resiliencia necesaria para afrontar los desafíos de la vida y tomar decisiones informadas. Cuando intervienen constantemente para evitar el fracaso o resuelven los problemas por ellos, les enseñan a depender de otros y a vivir “a expensas” de su apoyo.

La vida, inevitablemente, presentará obstáculos y dificultades, y es fundamental que los niños y niñas aprendan a comprometerse con sus propios esfuerzos para encontrar su propósito y desarrollar su potencial. Por lo tanto, es crucial que los padres eviten hacer las tareas de sus hijos, permitiéndoles aprender de su propio proceso, de sus errores y de sus aciertos.

Intentar controlar la vida de un niño o niña es un acto de violencia, ya que niega su derecho a la autonomía y a la autodeterminación. En lugar de controlar, los padres deben acompañar, brindando apoyo, orientación y aliento. Los adultos somos quienes debemos asumir el reto de desmantelar las expectativas irreales y los estándares de perfección que se promueven en la sociedad actual, especialmente a través de las redes sociales.

La proliferación de las “familias editadas” y la obsesión por la “perfección” en línea fomentan una percepción distorsionada de la realidad, generando sentimientos de comparación, envidia e inseguridad. La comparación nos abruma porque nos lleva a creer que los demás poseen algo que nos falta, impidiéndonos apreciar nuestras propias cualidades y logros.

Es esencial prestar atención a nuestra forma de acompañar a nuestros hijos e hijas, practicando la escucha activa, evitando los juicios precipitados y aumentando nuestra conciencia sobre las elecciones que hacemos. Vivir una vida acompañada de personas que nos aman y nos desean lo mejor, que nos apoyan en nuestros proyectos y nos aceptan tal como somos, es uno de los mayores regalos que podemos recibir.

Esforcémonos por ser esa persona que acompaña, que brinda apoyo incondicional y que celebra los éxitos de los demás. Sin embargo, para poder acompañar a otros, también necesitamos tener a alguien que nos acompañe en nuestro propio proceso de crecimiento personal. Normalicemos la búsqueda de apoyo y fomentemos la educación en comunidad, reconociendo que nadie puede hacerlo todo solo y que el aprendizaje es un proceso continuo que se enriquece con la interacción y el intercambio de experiencias.

La crianza sin violencia es un camino que requiere compromiso, reflexión y autoconocimiento, pero es un camino que vale la pena recorrer para construir un futuro más justo, equitativo y compasivo





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